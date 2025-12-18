Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Suriye'de SDG'ye entegrasyon için verilen süre yıl sonunda doluyor. Manevra alanı daralan terör örgütünün "özerklik" planına alan açan bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Syria in Transition dergisi "13 maddelik entegrasyon planı" başlığıyla YPG'yi özerklik ilan etmiş gibi gösterdi. Şam'ın Kuzey ve Doğu Suriye konusunda tavizler verdiğini öne sürdü. Nitekim Ankara'daki güvenlik kaynakları haberin doğru olmadığını duyurdu. Mezkur iddianın zamanlaması ve servis edilme amacı dikkat çekerken derginin İsrail ve MOSSAD'ın etki ajanlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İsrail'in SDG lehine entegrasyon sürecini sabote etmek istediği görüldü.
PKK'nın Suriye ayağı SDG(YPG) Suriye'deki entegrasyon sürecini baltalamak için ayak diremeyi sürdürüyor. 10 Mart 2025'te Şam'la mutakabat imzalayan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu ahidnamenin yükümlülüklerine yerine getirmiyor.
İsrail'in ve Barzanilerin kışkırtmasıyla "adem-i merkeziyetçilik" zehrini teneffüs eden Abdi, önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız" şeklinde demeçler verirken şimdilerde "özerklik" ister hale geldi. Ayrıca PYD, sözde "özerk" yönetim ve ENKS gibi yapılar da Ankara'nın "terörsüz bölge" hedefi karşısında engel teşkil ediyor.
ANKARA'NIN SABRI SON DEMLERİNDE: YA ENTEGRASYON YA OPERASYON
Suriye'de SDG'ye yıl sonuna kadar verilen süre dolmak üzereyken Ankara'nın da "stratejik" sabrı son demlerinde. SDG, yıl sonuna kadar 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmezse harekat seçeneği masaya gelecek.
SDG'nin sadece askeri anlamda entegrasyonu değil, sınır kapıları ve enerji kaynaklarını da Şam'a devretmesi gerekiyor.
ABD de SDG'ye Şam'a entegre olmasını deklare etti. CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper, "SDG'nin Suriye hükümeti güçleriyle başarılı bir şekilde entegrasyonu daha istikrarlı ve öngörülebilir bir güvenlik ortamına yol açacaktır. 10 Mart'ta her iki taraf da entegrasyon konsepti üzerinde anlaştı. Her iki taraf da kararlı ve biz bu sürecin içinde kalacağız" dedi.
"ENTEGRASYON PLANI" DEDİLER YALAN ÇIKTI
MİT ve TSK sahadaki gelişmeleri anbean takip ederken Suriye menşeili bir politika dergisi manevra alanı daralan SDG'ye alan açan bir iddia ortaya attı.
Syria in Transition "Şam, SDG'ye 13 maddelik entegrasyon planı iletti" başlıklı bir haber yayımlayıp SDG'nin Suriye ordusuna üç ayrı tümen halinde "birleşik" olarak dahil olacağını, bunların "sınır koruma, kadın ve terörle mücadele" tümenleri oluşacağını öne sürdü.
Derginin servis ettiği anlaşmanın maddelerinde şu detaylar yer aldı:
- YPG işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek.
- Kuzey ve Doğu Suriye'ye Şam güçleri girmeyecek.
- SDG'ye 3 bakan yardımcılığı ve ordudan 70 koltu verilecek.
- YPJ lağvedilmeyip tümen olarak orduya dahil edilecek.
Syria in Transition'ın kamuoyuna duyurduğu entegrasyon planı SDG'nin "adem-i merkeziyetçilik" altında giriştiği özerklik planına hizmet eder nitelikte.
GÜVENLİK KAYNAKLARI: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Nitekim, Ankara'daki güvenlik kaynakları haberin doğru olmadığını bahse konu 13 maddelik entegrasyon planının gerçeği yansıtmadığını söylüyor.
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" süreci kapsamında bölgede özerk bir YPG yapısına müsamaha göstermeyecek. MİT ve TSK sahayı anbean takip ediyor.
Suriye'nin üniter bütünlüğü Ankara için büyük önem arz ediyor.
ENTEGRASYONA İSRAİL SABOTAJI
Peki, bu iddianın zamanlaması ve servis edilme amacı bize ne anlatıyor?
Bilindiği üzere Suriye'de bıçak kemiğe dayandı. SDG'ye entegre olması için verilen süre doluyor.
SDG 10 Mart Mutabakatı'nın yükümlülüklerini yerine getirmiyor, adem-i merkeziyetçilik altında özerklik dayatmasında bulunuyor. Şam ve YPG arasında temel çatışma noktası da burada ortaya çıkıyor.
Elebaşı Abdi, Barzaniler ve İsrail'den aldığı destekle "adem-i merkeziyetçilikten" ısrarını sürdürüyor. Entegrasyon koşulları bir türlü sağlanamıyor.
İşte böyle bir zamanda İsrail bağlantılı "Syria in Transition" isimli bir dergi "YPG özerklik elde etti" dedirten bir yayına imza atıyor. Suriye kamuoyuna ve uluslararası toplumu manipüle ediyor.
OPERASYON DERGİSİ: İÇ ÇATIŞMAYI VE ÖZERKLİĞİ SAVUNUYOR
TAKVİM, ismi zikredilen operasyon dergisini incelemeye aldı.
Derginin Suriye'de iç çatışmayı savunan yayınları ön plana çıkıyor.
"Suriye Kürtlerini üç senaryo bekliyor" başlıklı bir başka yazıda ise YPG'nin entegreasyonu için "adem-i merkeziyetçiliği" meşrulaştıran satırlar dikkat çekiyor.
İSRAİLLİ ETKİ AJANLARIYLA ETKİLEŞİM HALİNDE
Derginin sosyal medya hesabının İsrail ve MOSSAD'ın etki ajanlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Somut veriler, SDG'yi kışkırtan İsrail'in medyatik bir operasyonla entegrasyon sürecini sabote etmeye giriştiğini gözler önüne serdi.
Ankara ve Şam gelişmeleri yakından izliyor. İsrail'in kışırttığı SDG entegre olmazsa sahada etkili adımlar atılacak.
'TERÖRÜN SURİYE'Yİ RAYDAN ÇIKARMASINA İZİN VERMEYİZ'
Dışileri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yanı sıra Amerikalılar ve diğer bölge ülkeleriyle DEAŞ'a karşı ortak gündem yürüttüğünü ifade ederek, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.
SDG'YE NET UYARI
Bakan Fidan, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakat uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
'ASKERİ ÇÖZÜMÜ İSTEMİYORUZ'
Bakan Fidan, açıklamasında askeri yöntemlere başvurmadan sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.