Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı





ANKARA'NIN SABRI SON DEMLERİNDE: YA ENTEGRASYON YA OPERASYON



Suriye'de SDG'ye yıl sonuna kadar verilen süre dolmak üzereyken Ankara'nın da "stratejik" sabrı son demlerinde. SDG, yıl sonuna kadar 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmezse harekat seçeneği masaya gelecek.



SDG'nin sadece askeri anlamda entegrasyonu değil, sınır kapıları ve enerji kaynaklarını da Şam'a devretmesi gerekiyor.



ABD de SDG'ye Şam'a entegre olmasını deklare etti. CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper, "SDG'nin Suriye hükümeti güçleriyle başarılı bir şekilde entegrasyonu daha istikrarlı ve öngörülebilir bir güvenlik ortamına yol açacaktır. 10 Mart'ta her iki taraf da entegrasyon konsepti üzerinde anlaştı. Her iki taraf da kararlı ve biz bu sürecin içinde kalacağız" dedi.