Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı

Son dakika haberi! Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi. Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız ve Danla Bilic'ten kan ve saç örneği alındı. 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Bir evde 5 gram esrarla, esrar öğütme aparatı çıktı. Öte yandan Mert Vidinli ve Cihanna'ya fuhuştan da gözaltı kararı verildi.

Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi.

Danla Bilic (Takvim.com.tr)Danla Bilic (Takvim.com.tr)



GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ

Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki
İrem Sak
Danla Bilic
Mümine Senna Yıldız
Melisa Döngel
Cihan Şensözlü
Yusuf Güney
Şevval Şahin
Mert Vidinli
Şeyma Subaşı

İrem Sak (Takvim.com.tr)İrem Sak (Takvim.com.tr)

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki'den kan ve saç örnekleri alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 isim daha sonra serbest bırakıldı.

Ünlüler sağlık kontrolünde (DHA)Ünlüler sağlık kontrolünde (DHA)

"ALEYNA HANIM BURADA"

Diğer yandan Aleyna Tilki'nin avukatı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tilki'nin avukatı, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgil sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada." dedi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIKLARINA DAİR MAKUL ŞÜPHELER BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Sercan Yaşar, Danla Bilic ve Şevval Şahin ile bir arada (Sosyal medya)Etkin pişmanlıktan yararlanan Sercan Yaşar, Danla Bilic ve Şevval Şahin ile bir arada (Sosyal medya)

HANGİ SUÇLARDAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Melisa Döngel (Takvim.com.tr)Melisa Döngel (Takvim.com.tr)

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

Yusuf Güney (Takvim.com.tr)Yusuf Güney (Takvim.com.tr)

BİR EVDE ESRAR ÖĞÜTME APARATI BULUNDU

Şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)

YURT DIŞINDA OLAN İSİMLER

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şevval Şahin, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı haklarında yakalama kararı verildi.

Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü (Takvim.com.tr)Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü (Takvim.com.tr)

VİDİNLİ VE ŞENSÖZLÜYE FUHUŞTAN GÖZALTI KARARI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında "fuhuş" suçundan da yakalama kararı çıkarıldı.

Sercan Yaşar (Takvim.com.tr)Sercan Yaşar (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İSİM YENİDEN İFADE VERDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturmanın seyrini değiştirdiği iddia edilen Sercan Yaşar'ın telefonundan Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimlerin çıktığı iddia ediliyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sercan Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler (Takvim.com.tr)Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler (Takvim.com.tr)


UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLER

Geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yapılan operasyonda aralarında Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve Kubilay Aka'nın da bulunduğu birçok ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı analiz raporuna göre yapılan testlerde Birce Akalay, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Berrak Tüzünataç dahil 8 ismin vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere rastlanmıştı.

Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...

