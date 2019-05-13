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  • 13.05.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 19:42

kura çekilişleri ne zaman, hangi tarihte? İşte ...

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilmesi planlanan 50 bin yeni sosyal konutla ilgili son detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar " kura çekiliş ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ...

TOKİ kuralarıyla ilgili son gelişmeler başvuruda bulunan binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekiliş tarihleri netleşti. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Peki, TOKİ konutları kura çekiliş ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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