Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni konutun kura çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı tarihlerde kura çekilişi yapılacak. İşte vatandaşların merakla araştırdığı TOKİ konutları kura çekiliş ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.