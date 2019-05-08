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  • 08.05.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 15:44

2019 - ! İşte başvuru koşulları

konut projeleri için satış ilanları yayımlamaya devam ediyor. İşte aylık sadece 309 liradan başlayan taksitler ve 7 bin lira peşinat ödeyerek ev sahibi olmanızı sağlayacak o konut projeleri! TOKİ ihale takvimi ile nda konut üretilecek iller belli oldu! İşte TOKİ Mayıs ayı ve başvuru şartlarını araştırdık. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. İşte TOKİ Mayıs ayı alt gelir grubu konut projeleri ve başvuru koşulları

2019 TOKİ Mayıs ayı alt gelir grubu ucuz konut projeleri hangi illerde yapılacak? TOKİ ucuz alt gelir grubu sosyal konut projeleri ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. İşte sadece 7 bin lira peşinat ödeyerek ev sahibi olabileceğiniz projeler! Ev sahibi olmak isteyen kişiler için TOKİ ucuz konut üretimine devam ediyor. TOKİ ihale takvimi ile Mayıs ayında konut üretilecek iller belli oldu! Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

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