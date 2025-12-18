PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Başakşehir | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı sürüyor. Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılar evinde kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak amacında. ATV'den yayınlanan Galatasaray - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray - Başakşehir | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı sürüyor.

Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılar evinde kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamak amacında.

CANLI YAYIN

ATV'den yayınlanan Galatasaray - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

MAÇIN GOLLERİ

GALATASARAY 1 - 0 BAŞAKŞEHİR | AHMED KUTUCU

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu

İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sara, Icardi, Sane, İlkay, Ahmed, Gökdeniz, Abdülkerim, Kazımcan, Arda

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno da Costa, Bertuğ

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

A GRUBU'NDA YER ALIYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele ediyor. Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

SON MAÇ GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Galatasaray kazandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'nin 45+3 ve 61. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesinde ciddi eksikler dikkat çekiyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamıyor. Ayrıca Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için bu mücadelede görev yapamıyor.

Galatasaray son maçında Antalyaspor'u 4-1 yendi (AA)Galatasaray son maçında Antalyaspor'u 4-1 yendi (AA)

SON TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU GALATASARAY

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon finalde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanan Galatasaray, bu alanda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki gol sevinci (AA)Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki gol sevinci (AA)

LEROY SANE FORMUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 4 maçta 3 gol kaydederken Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki gol sevinci (AA)Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki gol sevinci (AA)

SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çıktığı 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Bu süreçte Galatasaray, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Borsa İstanbul
Galatasaray - Başakşehir | CANLI
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
Türk Telekom
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı
DR
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Devlet Bahçeli'den DEM'in Diyarbakır mitingine ilişkin mesaj: İmralı'nın cezaevinden çıkma talebi yok
Avrupa'nın kalbinde binlerce çiftçi sokakta: Traktörlerle Brüksel'i kuşattılar! Ne istiyorlar?
Güllü'nün ölümünde eski eş azmettirici mi? Seda Sayan ilk kez açıkladı: Çocukları olaydan önce beni aradı!
Düşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: "Zaafiyet söz konusu değil"
GAİN soruşturması genişletiliyor! Ünlü sunucu Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı