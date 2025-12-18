15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu

TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı Terörsüz Türkiye raporu merakla bekleniyor.



MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, DSP raporlarını komisyona sundu. AK Parti ve CHP de raporlarını sunacak.

RAPOR BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

15 BÖLÜM VE 55 SAYFALIK RAPOR

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu 'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

'MÜŞTEREK RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'

Komisyon toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldız, "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Raporu ortaklaştırmak için grubu olan partilerden birer kişi bir araya gelecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi duruyor; partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz. Komisyonun yasal süresi olan yani 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatacağız" dedi.

Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız,ifadelerini kullandı.