15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun rapor sürecinde temaslar hız kesmeden sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz" dedi. Öte yandan AK Parti Başkan Erdoğan'a 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin raporu sundu.
TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı Terörsüz Türkiye raporu merakla bekleniyor.
MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, DSP raporlarını komisyona sundu. AK Parti ve CHP de raporlarını sunacak.
RAPOR BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
15 BÖLÜM VE 55 SAYFALIK RAPOR
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.
Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.
'MÜŞTEREK RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'
Komisyon toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldız, "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Raporu ortaklaştırmak için grubu olan partilerden birer kişi bir araya gelecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi duruyor; partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz. Komisyonun yasal süresi olan yani 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatacağız" dedi.
"5-6 GÜN ÇALIŞIR NİHAİ RAPORU ÇIKARIRIZ"
Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız. Komisyonun yasal süresi doluyor ama Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"NİHAİ BİR RAPORLA ÜMİT EDERİM Kİ İTTİFAKLA..."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz gün rapor sürecine ilişkin "Komisyon bu çalışmalarının sonucunu nihai bir raporla, yine ümit ederim ki ittifakla aldığı bir kararla Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.
Kurtulmuş, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.
MHP'NİN RAPORUNDA NELER VAR?
MHP'nin Meclis'e sunduğu 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı.
Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacağı vurgulandı. MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu
ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.
İşte AK Parti'nin ''Terörsüz Türkiye'' raporu!
AK PARTİ'NİN ÜÇ AŞAMALI PLANI
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor.
Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.