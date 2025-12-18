Güllü'nün ölümünde eski eş azmettirici mi? Seda Sayan ilk kez açıkladı: Çocukları olaydan önce beni aradı!

Seda Sayan (Takvim arşiv)

SEDA SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin ünlü şarkıcı Seda Sayan Güllü'nün çocukları Tuğyan ve Tuğberk'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan'la Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ''Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın."