Güllü'nün ölümünde eski eş azmettirici mi? Seda Sayan ilk kez açıkladı: Çocukları olaydan önce beni aradı!

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kardeşlerinin avukatı olan Sevilay Demirsu eski eş Gürol Gülter’in azmettirici olduğunu iddia etti. Mal varlıklarının Azra'ya kalması için talepte bulunduklarını dile getirdi. Öte yandan ünlü şarkıcı Seda Sayan Güllü ve çocuklarına dair dikkat çeken sözler söyledi.

Yalova'da 26 Eylül'de 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin sır perdesi, olay akşamı şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından aralandı. Güllü'nün, kızı Tuğyan tarafından camdan itilerek cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin takip ettiği cinayete ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Güllü ve eski eşi Gürol Gülter (Takvim arşiv)Güllü ve eski eşi Gürol Gülter (Takvim arşiv)

ESKİ EŞİ CİNAYETİNA AZMETTİRİCİSİ

Güllü'nün kardeşlerinin avukatı olan Sevilay Demirsu,"İşlenen cinayette, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in de bu cinayetin azmettiricisi olduğunu, Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte cinayeti planladıklarını düşünüyoruz. Güllü'nün eski eş ve çocuklarının da azmettirici olarak yargılanması için Savcılık Makamına bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık makamı tüm iddiaları değerlendirmeye alacaktır." dedi.

Güllü ve eski eşi Gürol Gülter (Takvim arşiv)Güllü ve eski eşi Gürol Gülter (Takvim arşiv)

MAL VARLIKLARININ AZRA'YA KALMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUK

Avukat Demirsu "Diğer yandan, Tuğyan'ın kızı Azra'nın devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Kalacak olası mal varlıklarının da reşit olunca Azra'ya kalması için talepte bulunduk. Önümüzdeki günlerde Savcılık Makamı tarafından müvekkillerim çağırılacaktır. Hep birlikte gidip müşteki olarak ifadelerimizi vereceğiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Seda Sayan (Takvim arşiv)Seda Sayan (Takvim arşiv)

SEDA SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin ünlü şarkıcı Seda Sayan Güllü'nün çocukları Tuğyan ve Tuğberk'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan'la Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: ''Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın."

Seda Sayan (Takvim arşiv)Seda Sayan (Takvim arşiv)

"GÜLLÜ'NÜN ÇOCUKLARI SENİNLE KONUŞMAK İSTİYOR"

Seda Sayan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni aradı. Güllü'nün çocukları seninle konuşmak istiyorlar dedi. ''Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlardı dedi.'' Özgür Aras. Okul taksitlerimizi bile ödemişti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.''

Sanatçı Güllü'nün ölümünde şok iddialar! Eski patronu oğlu ve kızını suçlamaya devam ediyor
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Güllü’nün ölümünde para iddiası! Milyonluk BES ve sigorta dosyası açıldı

