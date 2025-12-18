Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma, "uyuşturucu madde temini, kullanımını sağlama ve kullandırma" suçlamaları merkezli devam ediyor. Soruşturma dosyasına göre Garipoğlu ile Ateş'in uyuşturucu madde temin ettiği ve kullanımını kolaylaştırdığına yönelik tespitlerin ardından iki isim için yakalama emri çıkarıldı.

Fotoğrafta: Kasım Garipoğlu

'YALI PARTİSİ' İDDİASI

Soruşturmada en dikkat çeken bölüm ise Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu partileri oldu. Bu partilerin dışarıya kapalı, gizli davet sistemiyle hazırlandığı, içeri girişlerin referansla sağlandığı ve telefon kullanımının kesin şekilde yasaklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yer alan bilgilere göre, bu partilere sanat ve magazin camiasından tanınmış isimlerin de katıldığı değerlendiriliyor.