Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündeme bomba gibi düştü. Telefonların yasak olduğu, uyuşturucu kullanımının serbestçe sağlandığı ve çoklu cinsel ilişki iddialarının bulunduğu bu kapalı devre partiye sanat ve magazin camiasından isimlerin de katıldığı öne sürülüyor. Öte yandan TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyon TL harcadığı 40. yaş partisini gündeme getirmiş ve partide dönen trafiğe dikkat çekmişti...
İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin adının karıştığı bir skandala dönüştü.
Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BOĞAZ'DA UYUŞTURUCU PARTİSİ
Savcılık dosyasına giren detaylar, Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partilerine işaret ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma, "uyuşturucu madde temini, kullanımını sağlama ve kullandırma" suçlamaları merkezli devam ediyor. Soruşturma dosyasına göre Garipoğlu ile Ateş'in uyuşturucu madde temin ettiği ve kullanımını kolaylaştırdığına yönelik tespitlerin ardından iki isim için yakalama emri çıkarıldı.
'YALI PARTİSİ' İDDİASI
Soruşturmada en dikkat çeken bölüm ise Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu partileri oldu. Bu partilerin dışarıya kapalı, gizli davet sistemiyle hazırlandığı, içeri girişlerin referansla sağlandığı ve telefon kullanımının kesin şekilde yasaklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yer alan bilgilere göre, bu partilere sanat ve magazin camiasından tanınmış isimlerin de katıldığı değerlendiriliyor.
BİRDEN FAZLA KİŞİYLE CİNSEL BİRLİKTELİK
Dosyaya yansıyan ifadelere göre partilerde uyuşturucu temininin sağlandığı ve kullanımının olağan bir ortam haline getirildiği belirtiliyor. Ayrıca bazı partilerde birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı yönünde iddialar da dosyaya girdi.
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre adli birimler tarafından yürütülen değerlendirmelerde söz konusu organizasyonların, haftalar boyu hazırlanan planlı bir yapı içinde gerçekleştiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği, ayrıca bu yapılanmada yer aldığı iddia edilen yeni isimlere ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
TAKVİM YAZMIŞTI: GARİPOĞLU'NUN 15 MİLYONLUK 40. YAŞ PARTİSİ
Öte yandan TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisini yazmıştı.
Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın 27 Ekim tarihli yazısında Kasım Garipoğlu'nun, doğum günü için yaklaşık 15 milyon TL harcadığı iddia edildi.
Ortaköy'de kapatılan özel bir mekanla başlayan kutlama, şifreli giriş sistemi uygulanan Yeniköy'deki yalıya taşındı. Yalının kapısından sadece özel kodu bulunan davetliler içeri girebildi. Gecede dünyaca ünlü DJ Marco Carola sahne aldı ve bu performans için yaklaşık 100 bin euro ödeme yapıldı.
Kutlama, sıradan bir yaş günü partisi olmaktan çok, kapalı devre bir gösteri niteliği taşıdı. Davetlilerin telefon kullanmalarının yasak olduğu partinin cumartesi gecesi başlayıp pazartesi sabahına kadar sürdüğü belirtildi. Garipoğlu'nun bu doğum günü, sosyete çevrelerine göre İstanbul'daki yeni zenginlik kültürünün dikkat çeken bir örneği olarak yorumlandı. Gösterişli dekorasyon, yüksek harcama ve gizlilik şartlarıyla yapılan kutlamanın uzun süre gündemde kalacağı ifade ediliyor.