Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında

Ünlülerin ve spikerlerin torbacısı Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması uyuşturucu soruşturmasının seyrini değiştirdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan Mümine Senna Yıldız isimli fenomenin evinden esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Yıldız'ın Ataköy NEF'teki evinin güvenlik kamerası kayıtlarına el kondu. O eve kimlerin girip çıktığı tek tek mercek altına alındı. Elde edilen bulgularla soruşturmanın daha da genişleyeceği değerlendiriliyor. Öte yandan Senna Yıldız, İBB stajyeri çıktı.

Türkiye son günlerde sanat ve medya simalarının adının karıştığı bir dizi narkotik skandala şahitlik ediyor.

Ekim 2025'te 19 ünlüyle başlayan uyuşturucu operasyonunda Derin ve Deren Talu, Kubilay Aka, Dilan Polat, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım gibi isimlerin testi pozitif çıktı.

Bu sabah ünlülere yönelik düzenlenen ikinci dalga uyuşturucu operasyonunda İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şenözlü, Mert Vidinli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÜNLÜLERİN VE SPİKERLERİN TORBACISI DÖKÜLDÜ

İkinci dalga operasyonun Sercan Yaşar isimli sosyal medya fenomeninin itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"Ünlülerin ve spikerlerin torbacısı" olarak nitelendirilen fenomen Sercan Yaşar'ın telefonundan Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci gibi spikerlerin yanı sıra ünlülerden sosyal medya fenomenlerine uzanan uyuşturucu ağını deşifre eden verilerin çıktığı söyleniyor.
SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DİĞER FENOMEN

Yaşar'ın yanı sıra bir başka sosyal medya fenomeninin de soruşturmanın seyrini değiştireceği değerlendiriliyor. O isim Mümine Senna Yıldız.

ATAKÖY NEF'TE UYUŞTURUCU PARTİLERİ Mİ? O EVE GİREN ÇIKANLAR RADARDA

Yıldız'ın Ataköy NEF'teki evinin güvenlik kamerası kayıtlarına Jandarma tarafından el kondu.
Görüntüler geriye dönük bir biçimde detaylıca incelenecek. Elde edilen bulgular soruşturma dosyasına girecek.

Eve kimlerin girip çıktığı tek tek mercek altına alındı.
ESRAR VE ESRAR ÖĞÜTME APARATI BULUNDU

Öte yandan Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

İBB STAJYERİ ÇIKTI

Yıldız'ın Acil Durum ve Afet Yönetimi'nde lisans eğitimi yapması nedeniyle Sultanahmet'teki İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yaptığı öğrenildi.

