atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, “A.B.İ.” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yayınlanan teaserda; Doğan ve Çağla’nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Doğan’ın “Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…” sözleri üzerine Çağla’nın “Aile gibi mi?” sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı.

atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan teaserı ile dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlanan teaserda; Doğan ve Çağla'nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Doğan'ın "Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…" sözleri üzerine Çağla'nın "Aile gibi mi?" sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı. A.B.İ.'nin derin ve güçlü aile hikâyesinin sinyali verildi.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!

