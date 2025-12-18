atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı

atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan teaserı ile dikkatleri üzerine çekti.

A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı.

Yayınlanan teaserda; Doğan ve Çağla'nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Doğan'ın "Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…" sözleri üzerine Çağla'nın "Aile gibi mi?" sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı. A.B.İ.'nin derin ve güçlü aile hikâyesinin sinyali verildi.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.