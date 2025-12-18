Avrupa'nın kalbinde binlerce çiftçi sokakta: Traktörlerle Brüksel'i kuşattılar! Ne istiyorlar?
Avrupa Birliği’nin tarım politikalarına ve dış ticaret anlaşmalarına tepkili olan çiftçiler, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok ülkeden Brüksel’e akın etti. Mercosur serbest ticaret anlaşmasının Avrupalı üreticiyi göz ardı ettiğini belirten çiftçiler, traktörleriyle Avrupa Konseyi çevresini kuşattı. Protesto büyürken AB kaynakları anlaşmanın zirvenin resmi gündeminde yer olmadığını söylüyor.
Avrupa Birliği'nin karar merkezlerinden Brüksel, bu kez diplomasi değil, çiftçilerin öfkesiyle çalkalandı. Fransa ve Belçika başta olmak üzere kıtanın dört bir yanından gelen binlerce çiftçi, sabahın erken saatlerinde traktörleriyle Avrupa Konseyi binası çevresini adeta kuşattı.Brüksel'de çiftçi protestosuna polis müdahalesi!
MERCOSUR ANLAŞMASINA TEPKİ
Protestoların merkezinde, AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında imzalanması planlanan Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması yer alıyor. Çiftçiler, bu anlaşmanın ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarına girişini kolaylaştırarak yerli üreticiyi rekabet karşısında savunmasız bırakacağını savunuyor.
Ancak AB kaynakları, çiftçilerin tüm tepkisine rağmen Mercosur'un Avrupa Konseyi gündeminde yer almadığını belirtiyor.
YÜZLERCE ÇİFTÇİ PROTESTO ALANINI DOLDURDU
Brüksel'in merkezine akın eden yüzlerce çiftçi, traktörleriyle protesto alanını doldurdu. Ellerinde pankartlarla Avrupa Konseyi çevresinde toplanan çiftçiler, güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri altında seslerini duyurmaya çalıştı.
Gösterilerin, Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı zirve boyunca devam etmesi bekleniyor.
ANLAŞMANIN ZİRVENİN GÜNDEM MADDELERİNİN ARASINDA YER ALMADIĞI AÇIKLANDI
Çiftçi sendikaları, zirvede Mercosur serbest ticaret anlaşmasının ele alınıp onaylanacağına inanıyor.
Ancak Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın zirvenin resmi gündeminde yer almadığı ifade edildi.