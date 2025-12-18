Avrupa Birliği'nin karar merkezlerinden Brüksel, bu kez diplomasi değil, çiftçilerin öfkesiyle çalkalandı. Fransa ve Belçika başta olmak üzere kıtanın dört bir yanından gelen binlerce çiftçi, sabahın erken saatlerinde traktörleriyle Avrupa Konseyi binası çevresini adeta kuşattı.

Brüksel'de çiftçi protestosuna polis müdahalesi!

MERCOSUR ANLAŞMASINA TEPKİ

Protestoların merkezinde, AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında imzalanması planlanan Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması yer alıyor. Çiftçiler, bu anlaşmanın ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarına girişini kolaylaştırarak yerli üreticiyi rekabet karşısında savunmasız bırakacağını savunuyor.