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  • 15.05.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:20

2019 - ! İşte

Türkiye'nin ucuz konut markası olarak kendisini kanıtlayan 50 bin konut kura takvimi için çekilişler yapılmaya devam edilirken kurum bir yandan da ucuz konut üretmek için yeni ihale tarihlerini duyurdu. İşte TOKİ Mayıs ayı ve nı araştırdık. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. TOKİ açılımı İdaresi Başkanlığıdır. İşte TOKİ konut projeleri ve başvuru koşulları

2019 TOKİ Mayıs ayı alt gelir grubu ucuz konut projeleri - TOKİ konutları hangi illere yapılacak! İşte başvuru şartları. TOKİ alt gelir grubu özel konut projeleri ile kira öder gibi ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ ihaleleri ile 2.885 adet ucuz konut ile ev sahibi olma fırsatı! TOKİ ucuz konut üretimine devam ediyor. Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu.

TOKİ Uşak 2019 Konut Projesi (352 Adet Konut)

Uşak İli, Karahallı İlçesi 352 Adet Konut , 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

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