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  • 22.05.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 01:08

TOKİ il il kura çekilişleri ne zaman açıklanacak? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara kura tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen kura çekilişleri başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. "TOKİ il il kura çekilişleri ne zaman açıklanacak?" sorusu bu nedenle şu sıralar vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara kura tarihleri...

TOKİ tarafından 50 bin konut müjdesi geçtiğimiz aylarda vatandaşlara verilmiş, başvuruların ardından kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi gözlerini kuraların çekileceği tarihe çevirdi. Peki, TOKİ il il kura çekilişleri ne zaman açıklanacak? İşte vatandaşların merakla araştırdığı o sorunun yanıtı...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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