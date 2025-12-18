Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz

Gazze'de 15 Ocak 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasının ardından Hamas birinci aşamadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. İsrail ise ateşkesi baltalıyor, her fırsatta Gazze'ye saldırıyor. ABD Başkanı Donald Trump çok yakında ateşkeste ikinci aşamaya geçileceğini duyurdu. Fakat İsrail Gazze'de uluslararası barış gücü kapsamında Türk askerinin yer almasını engellemeye çalışırken süreci de baltalıyor.

Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar , El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun bir numaralı isimlerinden biriydi. Cephede yaşayıp cephede İsrail ile çatışırken ölen Sinwar'ı ona en yakın isimlerden biri olan Kemal Ebu Avn anlattı.

Yahya Sinwar, Takvim Fotoğraf Arşivi

"SİNWAR FİLİSTİN HALKINI TEMSİL EDEN BİR MÜLTECİYDİ"

Şehit Yahya Sinwar'ı lise ve üniversite yıllarından beri tanıdığını söyleyen Avn, "Onunla birlikte çalışıyorduk. Öğrenciyken de çok ciddi çalışmalara katkısı olmuştu. Özellikle o zamanlarda, daha 20 yaşlarındayken Hamas'ın İç Güvenlik Teşkilatı Sorumlusuydu. Mecid'in, Hamas içindeki güvenlik teşkilatının kurucularından bir tanesi ve ana kurucusu diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Sinwar'ın, Hamas İç Güvenlik Teşkilatı Mecid'de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tutuklandığını hatırlatan Avn, "Çok vatansever bir çocuktu, vatansever bir gençti. Vatanı için, kendi mücadelesi için bütün Filistin halkını temsil eden bir çocuk olarak mülteci konumunda, oradaki o yıllardan yola çıkarak kendi topraklarını geri almak için çalışıyordu. Ciddi bir enerjiye sahipti. Varlığını ciddi bir şekilde hissedersiniz. Çalışmaların yetkisinden, kalıcılığından da fark edersiniz." ifadelerini kullandı.