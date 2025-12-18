Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İsrail bir yandan saldırılara devam ederken diğer yandan Gazze’de Türk ordusunun yer almasını engellemeye çalışıyor. Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Kemal Ebu Avn, Takvim.com.tr Dış Haberler Editörü Beyza Türkyılmaz’a konuştu. Avn, Türkiye ve Filistin için “Biriz, kardeşiz” vurgusu yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür etti. Avn ayrıca “Türkiye’nin Gazze’de var olmasını destekliyoruz ve istiyoruz.” dedi.
Gazze'de 15 Ocak 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasının ardından Hamas birinci aşamadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. İsrail ise ateşkesi baltalıyor, her fırsatta Gazze'ye saldırıyor. ABD Başkanı Donald Trump çok yakında ateşkeste ikinci aşamaya geçileceğini duyurdu. Fakat İsrail Gazze'de uluslararası barış gücü kapsamında Türk askerinin yer almasını engellemeye çalışırken süreci de baltalıyor."Türk askerini Gazze’de istiyoruz"
ŞEHİT SİNWAR'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin belirsizlik devam ederken Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Özel Kalem Müdürü ve hareketin Siyasi Büro Üyesi Dr. Kemal Ebu Avn Filistin İletişimciler ve Medya Derneği'nde yaptığı basın toplantısının ardından Takvim.com.tr'ye konuştu.
Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar, El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun bir numaralı isimlerinden biriydi. Cephede yaşayıp cephede İsrail ile çatışırken ölen Sinwar'ı ona en yakın isimlerden biri olan Kemal Ebu Avn anlattı.
"SİNWAR FİLİSTİN HALKINI TEMSİL EDEN BİR MÜLTECİYDİ"
Şehit Yahya Sinwar'ı lise ve üniversite yıllarından beri tanıdığını söyleyen Avn, "Onunla birlikte çalışıyorduk. Öğrenciyken de çok ciddi çalışmalara katkısı olmuştu. Özellikle o zamanlarda, daha 20 yaşlarındayken Hamas'ın İç Güvenlik Teşkilatı Sorumlusuydu. Mecid'in, Hamas içindeki güvenlik teşkilatının kurucularından bir tanesi ve ana kurucusu diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Sinwar'ın, Hamas İç Güvenlik Teşkilatı Mecid'de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tutuklandığını hatırlatan Avn, "Çok vatansever bir çocuktu, vatansever bir gençti. Vatanı için, kendi mücadelesi için bütün Filistin halkını temsil eden bir çocuk olarak mülteci konumunda, oradaki o yıllardan yola çıkarak kendi topraklarını geri almak için çalışıyordu. Ciddi bir enerjiye sahipti. Varlığını ciddi bir şekilde hissedersiniz. Çalışmaların yetkisinden, kalıcılığından da fark edersiniz." ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN MÜCADELESİNDE STRATEJİK DÖNÜM NOKTASI
Sinwar'ın Aksa Tufanı'na büyük katkısı olduğunu vurgulayan Avn, şöyle konuştu:
Sonra esir alındıktan sonra uzun zamandır işgalci İsrail'in hapishanelerinde kaldı. Yine özgürleşince takas anlaşması ile, kendi yoluna devam etmek ve oradaki, Gazze'deki direnişin geliştirilmesi için bütün Filistinli gruplarla bir araya gelerek çalışmalarını sürdürmeye çalıştı. Gerçekten Aksa Tufanı konusunda önemli katkısı olan ve önemli rolü olan bir liderdi. Ulusal ve ümmet nezdinde bir liderdi. Aksa Tufanı'nı ise Filistin tarihinde ve Filistin mücadelesinde çok stratejik bir dönüm noktası olarak görmekteyim.
"TÜRKİYE İLE TÜRK KARDEŞLERİMİZLE BİRİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim sonrası tüm uluslararası platformlarda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını dile getiriyor. Tel Aviv ve İsrail basını ise Erdoğan'ı İsrail karşıtı dili meşrulaştırmakla suçluyor. Fakat Arap liderlerin ise İsrail'e karşı bu dili benimsemediğini görüyoruz. Kemal Ebu Avn "Kendimizi Türkiye ve Türkiye'deki kardeşlerimizle 'biriz' olarak görmekteyiz" dedi ve şöyle konuştu:
Türkiye'nin tavrı, bizim için bizim gözümüzde Türkiye'nin resmi tavrı, halkının göstermiş olduğu tavır, bütün kurumları ve tarafların göstermiş olduğu tavır bizim gözümüzde takdir edilecek bir tavırdır. Gerçekten Türkiye'yi bir stratejik ve kardeş müttefik olarak görüyoruz, kardeşiz. Kendimizi Türkiye ve Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte "biriz" olarak görmekteyiz.
"ERDOĞAN HAKİKATİN SESİ"
Avn, İsrail'in Başkan Erdoğan'ı hedef göstermesine yönelik ise "Kim hakikatin sesi olursa ve dile getirmeye çalışırsa bu suçlamalarla suçluyorlar." dedi ve şöyle konuştu:
İşgalci İsrail hakikatten korkan bir yapıdır. Hakikatin ortaya çıkmasında ve çıktığı zaman da işgalci İsrail artık çıplak kalır. O yüzden işgalci İsrail bu suçlamalar bu hazır paketlenmiş suçlamaları her tarafa atmakta ve kim hakikatin sesi olursa ve dile getirmeye çalışırsa bu suçlamalarla suçluyorlar. Bu suçlamaların artık bir faydası olmadığını, kullanma tarihinin geçtiğini görmekteyiz. Yeniden bu fırsatla Türkiye'deki bütün kardeşlerimize, bütün yetkililere, başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olmak üzere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı söylemek isterim.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin ardından İsrail basını Barrack'ın Tel Aviv'i Türkiye'nin Gazze'deki varlığına ikna etmeye çalıştığını ve Trump'ın sert uyarılarını ilettiğini yazıyor. İsrail basını ayrıca Hamas'ın silah bırakma konusunda Gazze'de Türk gücünü şart koştuğunu belirtiyor.
"İSRAİL SAVAŞA DÖNMEK İÇİN SİLAHLARI BAHANE EDİYOR"
İsrail'in bir yandan Hamas'ın silahlarının yüzde 90'ını yok ettiğini söylediğine, bir yandan da Hamas'a silah bırakma baskısı yaptığına dikkat çeken Avn, "Eğer biz ABD'den bu konuda, söz sahibinden bahsedecek olursak söz sahibi işgalci İsrail değil, ABD'dir. Ve ABD ise işgalci İsrail'in bu soykırımda en büyük destekçisi ve en büyük ortağıdır. Bu konuda tavrımız budur. Ama silah konusunda ise biz aslında Hamas olarak Gazze'de geri kalan bir silahımızdan bahsetmek mantıklı değil. Eğer bir silah varsa, elimizde bir silah varsa bu geçtiğimiz süreç içinde işgalci İsrail'in bütün ihlallerine karşı bir yanıt vermiş olacaktık. Ama silah olmadığı için, (kendi dilleriyle yüzde 90'ını yok ettik dedikleri) bunu sadece süreci baltalamak ve savaşa dönmek için kullandıkları bir bahane olarak görmekteyiz." dedi.
"TÜRK ORDUSUNU GAZZE'DE İSTİYORUZ"
Avn, Gazze'de Türk gücünün yer almasını desteklediklerini ve ıslarla istediklerini vurgularken şu ifadeleri kullandı:
Biz Türkiye'nin (Gazze'de) var olmasını destekliyoruz ve kabul ediyoruz. Dost olan bir ülkenin, dost olan bir halkın, ordusunun yer almasını çok isteriz ve ısrarla bunu destekliyoruz. Oradaki dost olan bir ülkenin, dost olan bir halkın, ordusunun bulunması işgalci İsrail ile birlikte bu soykırımda bulunan ülkelerin gücünün ve ülkelerin ordusundan bulunmasından çok daha iyidir ve bizim için çok daha samimi bir durum. Türkiye'nin var olmasını destekliyoruz ve istiyoruz.
MISIR-İSRAİL ANLAŞMASI
Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İsrail'in Mısır'a doğalgaz tedarikini sağlayacak bir anlaşmayı onayladığını ve bunun ülkenin bugüne kadarki en büyük anlaşması olduğunu söyledi. Avn Mısır ile İsrail arasındaki anlaşmayla ilgili "Aslında bu Mısır'ı ilgilendiren ve özel bir konu. Eğer işgalci İsrail ile böyle bir anlaşma yaparsa Mısır'a özel bir durum olur. Ben çok fazla buna sözüm olmasını doğru bulmuyorum." dedi.
"GAZZE'DEKİ DOĞALGAZ İÇİN TÜRKİYE VE MISIR'IN ÇALIŞMALAR YAPMASINI İSTEDİK"
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardan önce Gazze'deki ve Gazze kıyılarındaki doğalgaz servetini korumaya çalıştıklarını belirten Avn şöyle konuştu:
Biz, savaştan önce hiç kimsenin oraya yaklaştırılması ve çalışma yapmasına müsaade etmiyorduk. İşgalci İsrail'in, Filistin'in hakkı olan gazı çalmasını engelliyorduk. Şunu da istedik: Türkiye gibi, Mısır gibi ülkeler Filistinlilerin haklarını sağlayacak şekilde bu çalışmalarda bulunsun ama bu çalışmalar olmadı. Şimdi bu savaştan dolayı ve soykırımın ardından işgalci İsrail bunu fırsat bilip aslında böyle bir ihlalde bulunuyor. Bunu aslında yaşanan ihlallerin biri olarak görmeliyiz.