TOKİ kura tarihi belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura günleri açıklandı. 6 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında başvuruları alınan konutlar için 636 bin talep toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, 50 bin konut için 67 ilde toplanan taleplerin sayısının 636 bin olduğunu bildirdi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul Başakşehir, Silivri, Tuzla kura çekimi ne zaman? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerin kura tarihleri...
2019 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İSTANBUL
Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019
Silivri Alipaşa: 28 Haziran
Tuzla: 1 Temmuz
Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz
Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz
ANKARA
Sincan Saraycık: 10 Haziran
Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran
DİĞER İLLER
Bursa Nilüfer: 9 Ağustos
Kocaeli Gebze: 8 Ağustos
Erzurum Aziziye 30 Temmuz
Karaman Merkez, Kırbağı: 21 Haziran
Adana Sarıçam: 19 Haziran
Gaziantep Şehit Kamil: 17-18 Haziran
Konya Selçuklu, Yunak, Beyşehir, Karapınar: 11 Mayıs
Diyarbakır Yenişehir: 21 Mayıs
Batman Merkez: 20 Mayıs
Adıyaman Merkez: 24 Mayıs
Giresun Aksu: 27 Mayıs
Trabzon Yomra: 28 Mayıs
Yozgat Merkez: 31 Mayıs
Şanlıurfa Merkez: 14 Haziran
Mersin Mezitli: 20 Haziran
Afyon Merkez: 3 Temmuz
Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz
Isparta Merkez: 8 Temmuz
Antalya Manavgat: 10 Temmuz
İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz
İzmir Aliağa: 18 Temmuz
Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz
Bartın Merkez: 5 Ağustos
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.