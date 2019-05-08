TOKİ kura tarihi belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura günleri açıklandı. 6 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında başvuruları alınan konutlar için 636 bin talep toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, 50 bin konut için 67 ilde toplanan taleplerin sayısının 636 bin olduğunu bildirdi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul Başakşehir, Silivri, Tuzla kura çekimi ne zaman? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerin kura tarihleri...

2019 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz

ANKARA

Sincan Saraycık: 10 Haziran

Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran

DİĞER İLLER

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Karaman Merkez, Kırbağı: 21 Haziran

Adana Sarıçam: 19 Haziran

Gaziantep Şehit Kamil: 17-18 Haziran

Konya Selçuklu, Yunak, Beyşehir, Karapınar: 11 Mayıs

Diyarbakır Yenişehir: 21 Mayıs

Batman Merkez: 20 Mayıs

Adıyaman Merkez: 24 Mayıs

Giresun Aksu: 27 Mayıs

Trabzon Yomra: 28 Mayıs

Yozgat Merkez: 31 Mayıs

Şanlıurfa Merkez: 14 Haziran

Mersin Mezitli: 20 Haziran

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos