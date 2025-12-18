Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Partisinin karıştığı rüşvet yolsuzluk skandallarını perdeleyen Özel, Türkiye’de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Başkan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından "kaos siyaseti"ni benimserken Türkiye'yi şikayet ederek Avrupa'dan siyasi destek toplama çabalarına tam gaz devam ediyor.
Daha önce Avrupa ülkelerine turlar düzenleyen ve yabancı basına demeçler vererek Türkiye'yi hedefe koyan Özel bu kez Brüksel'de benzer bir tutum sergiledi.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ ERDOĞAN'A SALDIRDI
Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.
Avrupa liderlerinin Türkiye konusunda çekimser kaldığını öne süren Özel, "Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor" dedi.
Yolsuzluk ve casusuluk tutuklusu İmamoğlu başta olmak üzere birçok ismin yargı süreçlerini gündeme taşıyan Özel, Türkiye'yi Avrupa'ya bir kez daha şikayet etti. Özel, "102 siyasetçi hapiste. 9 ay sonra iddianame hazırlandı, dava tarihi ise ancak 3 ay sonraya verildi." dedi.
Yerel seçim sonuçlarını da toplantıda hatırlatan Özel, CHP'nin Türkiye genelinde güçlü bir başarı elde ettiğini savunarak Avrupa ülkelerini "yeterince dayanışma göstermemekle" suçladı. Özel, "Belediyeleri kazandık ve ondan sonra ağır bir saldırı altındayız. Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38'e çıkmışken 25 yıl sonra ilk kez Erdoğan'ı yenmişken 47 yıl sonra ilk kez 1. Parti olmuşken Türkiye'de büyük hak ihlallerine ve saldırıya Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini ve farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum." diyerek Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.
"ERDOĞAN İLE DAYANIŞMA KABUL EDİLEMEZ"
Konuşmasında İngiltere İşçi Partisi'ni işaret eden Özel, "İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan ile beklenenin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" diyerek Avrupa'yı Türkiye politikasında değişime çağırdı.
Özel ayrıca, Türkiye'de yaşanan süreci "otoriterlik" olarak tanımlayıp, Avrupa ülkelerini CHP'ye destek olmaya çağırarak, "Otoriterlerin yarattığı sorunları, otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan'ın vadettiği şey istikrar değildir. Eğer Avrupa'nın sınırında demokratik bir Türkiye isteniyorsa, bunun yolu demokrasi ittifakıdır. Aksi halde sosyal demokrat hareket yalnız bırakılmış olur." iddiasında bulundu.
COSTA ÖZEL'LE GÖRÜŞMEDİ
Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya tepki da gösterdi. Özel, "Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil." dedi.