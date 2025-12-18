Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Daha önce Avrupa ülkelerine turlar düzenleyen ve yabancı basına demeçler vererek Türkiye'yi hedefe koyan Özel bu kez Brüksel'de benzer bir tutum sergiledi.

Avrupa liderlerinin Türkiye konusunda çekimser kaldığını öne süren Özel, "Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor" dedi.

Yolsuzluk ve casusuluk tutuklusu İmamoğlu başta olmak üzere birçok ismin yargı süreçlerini gündeme taşıyan Özel, Türkiye'yi Avrupa'ya bir kez daha şikayet etti. Özel, "102 siyasetçi hapiste. 9 ay sonra iddianame hazırlandı, dava tarihi ise ancak 3 ay sonraya verildi." dedi.

Yerel seçim sonuçlarını da toplantıda hatırlatan Özel, CHP'nin Türkiye genelinde güçlü bir başarı elde ettiğini savunarak Avrupa ülkelerini "yeterince dayanışma göstermemekle" suçladı. Özel, "Belediyeleri kazandık ve ondan sonra ağır bir saldırı altındayız. Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38'e çıkmışken 25 yıl sonra ilk kez Erdoğan'ı yenmişken 47 yıl sonra ilk kez 1. Parti olmuşken Türkiye'de büyük hak ihlallerine ve saldırıya Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini ve farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum." diyerek Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.