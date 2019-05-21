SGK emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Emeklilik için tüm şartları tamamlamış sadece müraacat sürecine geldiyseniz aklınıza ilk gelen soru 'ne kadar sürer' olacaktır. SGK'ya başvurmadan önce gerekli evrakları ve emeklilik işlemleriniz bilirseniz bu sürenin daha kısa süreceğinden emin olun. Peki SGK SSK Bağkur emeklilik işlemleri nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu müracaatı nereye yapılır, emeklilik için gerekli evraklar neler?