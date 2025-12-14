PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bordo mavililer, Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmak istemiyor. Siyah beyazlılar ise son haftalarda alınan kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmanın peşinde.

Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Bordo mavililer, Galatasaray'ın kazandığı hafta hata yapmak istemiyor. Siyah beyazlılar ise son haftalarda alınan kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmanın peşinde.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 23. dakikada 2-0 öne geçti. Kartal'ın golleri Abraham ve Cerny'den geldi.

25. dakikada ise Trabzonspor adına sahneye Ernest Muçi çıktı ve farkı 1'e indirdi.

28. dakikada Trabzonspor'un Felipe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

32. dakikada Beşiktaş Cerny ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e getirdi.

38. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 2 asistle oynayan El Bilal Toure, VAR uyarısıyla gelen kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Djalo, Paulista, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal-Toure, Abraham.


MAÇTAN NOTLAR

TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.

Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.



SAVİC 5 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.
Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.


TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.
Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

