



SAVİC 5 MAÇ SONRA KADRODA



Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.

Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.



Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.



Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.





BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.



Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.



Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.