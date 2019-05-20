Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.05.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:02

? ? , açıklandı mı?

, açıklandı mı? ? ? Hazine ve Maliye Bakanı 'ın 10 Nisan'da açıkladığı, 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programı kapsamında çalışanların emekliliklerinde oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi diğer bir adıyla yeni emeklilik sistemi merak edilen konuların başında geliyor. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi ile hem vatandaş hem de ekonomi fayda sağlayacak.

'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi internette merak edilen konuların başında geliyor. Bu bağlamda tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söylemişti. Bu amaçla BES yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek, kıdem tazminatı fonu kurulacak. Peki Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, vatandaşların emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri