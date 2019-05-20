'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi internette merak edilen konuların başında geliyor. Bu bağlamda tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söylemişti. Bu amaçla BES yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek, kıdem tazminatı fonu kurulacak. Peki Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, vatandaşların emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.