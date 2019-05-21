Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı.