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  • 22.05.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 10:39

Milyonlarca Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor

2019 yılının Temmuz ayı lar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Memurlar Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak oranlarını merak ediyor. Bununla beraber enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hızlandı.

Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı.

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