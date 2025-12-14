Son dakika: Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.
