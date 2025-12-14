PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.

