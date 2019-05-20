Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

2019 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK yani Çalışma Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Bireyler hangi bankadan maaş alıyor ise ödemelerde o bankaya yapılacaktır. İkramiyelerin ne zaman ödeneceği tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.