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  • 21.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:03

Bağkur emekli ve ücreti kaç para? Emekliye ikramiye var mı?

Emekliye ikramiye var mı? Bağkur emekli ve ücreti kaç para? Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek. Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek.

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi gözlerini aile yardımı, ek gösterge ikramiyesine çevirmiş durumda. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde... KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir? Peki emekliye zam 3600 ek gösterge ikramiye var mı? İşte tüm detaylar

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir.

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