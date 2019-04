Maaşı geç yatırmak haklı fesih sebebi

Çalıştığım işyeri 3 aydır maaşları 15 gün geç yatırıyor. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Umut ÇETİNKAYA

Eğer maaş ödemesi 20 gün gecikirse size hak doğar. Ancak burada mücbir sebep varsa durum değişir.



ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YIL

1994 yılında bir kursta bilgi işlem elemanı olarak çalıştım. Üniversiteyi kazanınca işten ayrıldım. Çalıştığım süre boyunca sigorta primlerim hiç ödenmemiş. Maaşlarımızı da elden almıştık. Burada çalıştığımı nasıl ispat edebilirim? Mahkemeye versem kazanma şansım var mıdır? Halil ÜSTÜN

Hizmet tespit ve alacak davalarında zaman aşımı var, o da 5 yıl. Maalesef süre geçmiş ancak bu tür durumlarda olanlar için söyleyelim, her türlü belgeyi saklasınlar.



15 YILI DOLDURAN TAZMİNAT ALIR

Aynı firmada 23 yıldır çalışmaktayım. 15 yılımı doldurduktan sonra tazminatımı aldım. 8 yıllık tazminatım birikti, talep edebilir miyim? Yeter OĞUZ

Evet, bunu iki kere yapabilirsiniz. SGK'dan yazı almalısınız. Ancak sizi çıkartırlarsa zaten alırsınız.



3 YILDA 600 GÜN İLE MAAŞ ALIRSINIZ

Son 2.5 yıldan 650 gün primim var ve işten çıkartıldım. İşsizlik maaşı alabilir miyim? Hasan CAN

Şart olarak son 3 yılda 600 gün prim isteniyor. Dolayısıyla sizin bu prim şartınız dolmuş, son 120 gün de kesintisiz prim ödediyseniz başvurunuzu yapabilirsiniz.



7000 GÜNDEN TAZMİNAT ALINAMAZ

1981 doğumluyum. 2005 SSK girişim var. Aynı işyerinden yaklaşık 5000 gün prim yattı. 7000 günü doldurduğumda çalıştığım yerden kıdem tazminatı alabilir miyim? Fatih ASLAN

Maalesef böyle bir imkan yok.



SÖZLEŞMEYE BAKIN

İşyerinde servis hizmeti yok. Gidip gelmek zor oluyor. İşveren servis koymak zorunda mı?

Böyle bir mecburiyeti yok. Ancak sözleşmenizde böyle bir madde varsa, koymalı.



ÖĞLE SAATİ MESAİDİR

Mesai saatleri dışında öğlen tatilinde bir arkadaşımız merdivenden düştü. Bu iş kazası sayılır mı? Yeşim ATİK

Evet, sayılır.



1 YILLIK EVLİLER TAZMİNAT ALIR

Eşim 1974 doğumlu. Haziran 2005 işe giriş tarihi. 02.09.2007 tarihinde de şu an çalıştığı işyerine girdi. 4500'den fazla günü var. İşyerinden tazminat almak için nasıl bir yol izlenmeli? İsmail KORU

Maalesef kendi ayrılırsa tazminat alamaz. Çıkartılırsa tazminat alır. Ancak evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmediyse alabilir.



BES DE EMEKLİ EDER

67 doğumluyum, ev hanımıyım. Hiç sigorta girişim olmadı. Emekli maaşı alabilmek için ne yapmalıyım? Gülşen ATALAY

İsteğe bağlı sigorta ödeyebilirsiniz. Ya da BES tavsiye edebilirim, 10 yıl sonra emekli olursunuz.



GERİYE DÖNÜKÖDEME YOK

Eksik primlerim var, yaşım doldu. Bunları tamamlamak için geriye doğru toplu ödeme imkanı olabilir mi? Suat ATAKAN

Maalesef geriye dönük ödeme mümkün değil.



EMEKLİLİK HESABI

01.04.1993 sigorta başlangıç tarihim. 11.06.1965 doğumluyum. Toplam 8474 prim gün ödemem var. Yakup YÜKSEK

25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. Yıl şartınız bu sene dolmuş, priminiz de tamam. Yaşınız dolunca 11.06.2019 tarihinde emekli olursunuz.



12.09.1995 girişliyim. 1973 doğumluyum. 7100 gün primim var. Askerden sonra sigortalı oldum. Rıfat BEKTAŞ

25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Priminiz tamam, yılınız ve yaşınız dolmamış. Yıl 2020'de dolacak, yaşınız ise 2028 yılında.



28.09.1992 doğumluyum. Nisan 2008 SSK girişliyim. Haziran 2011 tarihinde kanser hastalığı geçirdim. 1 yıl sonra tekrarladı. İkinci tedavimi oldum. Yüzde 84 engelli sürekli raporu verildi. 2600 gün iş günüm var. Aziz ALP

Normal şartlarda 60 yaşınızda ve 7000 günle emekli olursunuz. Ancak hastalığınızdan dolayı bir maluliyet kararı çıkarsa malulen emekli olursunuz. Buna da doktorlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu karar verecek.



Annem 02.02.1964 doğumlu. 1997 sigorta girişi var. 3600 günü 30.12.2016'da doldurdu. Ramazan AKAR

Anneniz 58 yaşına gelince kısmi emekli olabilir.



1992 doğumluyum. Lisede staj döneminden 10.10.2009 tarihinde ilk sigortam görünüyor. 2011'de de prim yatmaya başladı. Staj girişinin emeklilik yaşına etkisi olur mu? Zafer ÇALIŞKAN

Maalesef olmaz. 61 yaş ve 7200 gün prim gerekir. Ama staj girişiniz sayılsaydı da yine aynı şartlar olacaktı, yani kaybınız yok.



