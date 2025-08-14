Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu

Diario de Transferencias'ın haberine göre ssarı-lacivertliler, Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında prensipte anlaşmaya varmasına rağmen teklifini geri çekti.
UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ
Bu kararın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica yönetiminin Fenerbahçe'nin bu adımına sert tepki gösterdiği ve transfer görüşmelerine ara verdiği aktarıldı.
YENİ TEKLİF DAHA DÜŞÜK
İlk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki oyuncu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, ancak Benfica'nın bu teklifi değerlendirmeye almadığı bildirildi.