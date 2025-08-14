Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu

Diario de Transferencias'ın haberine göre ssarı-lacivertliler, Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında prensipte anlaşmaya varmasına rağmen teklifini geri çekti.

Kerem Aktürkoğlu (AA) UÇUŞ PLANI İPTAL EDİLDİ

Bu kararın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica yönetiminin Fenerbahçe'nin bu adımına sert tepki gösterdiği ve transfer görüşmelerine ara verdiği aktarıldı.