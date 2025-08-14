Joao Mario (AA) BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR? Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek. Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

Rafa Silva (AA) PORTEKİZLİLER YÖNETİYOR Temsilcimizin St. Patrick's ile karşı karşıya geldiği ücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetiyor. Yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Nelson PEreira üstlenirken dördüncü hakem ise David Rafael Oliveira Da Silva. VAR'da Andre Narciso ve AVAR'da Catarina Campos oturuyor.

Jonas Svensson ve Joao Mario (İHA) ABRAHAM'DAN HAT-TRICK Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı. Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

Beşiktaş ilk maçta rakibini 4-1 yendi (İHA) İRLANDALILARLA 2. MAÇ Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı takım, geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı müsabakayı 4-1 kazanarak tur için önemli adım attı. Beşiktaş, İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında St. Patrick's'i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor. St. Patrick's, daha önce Başakşehir ile 2 kez karşı karşıya gelirken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.