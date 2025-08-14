Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı ilk 11'i belli oldu!
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk maçta 4-1 yendiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile evinde karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, deplasmandaki avantajını kullanarak adını play-offlara yazdırmak ve yoluna devam etmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - St. Patrick's maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
Rafa Silva (AA)
PORTEKİZLİLER YÖNETİYOR
Temsilcimizin St. Patrick's ile karşı karşıya geldiği ücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetiyor. Yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Nelson PEreira üstlenirken dördüncü hakem ise David Rafael Oliveira Da Silva.
VAR'da Andre Narciso ve AVAR'da Catarina Campos oturuyor.
Jonas Svensson ve Joao Mario (İHA)
ABRAHAM'DAN HAT-TRICK
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.
Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.
Beşiktaş ilk maçta rakibini 4-1 yendi (İHA)
İRLANDALILARLA 2. MAÇ
Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez kozlarını paylaşıyor.
Siyah-beyazlı takım, geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı müsabakayı 4-1 kazanarak tur için önemli adım attı.
Beşiktaş, İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında St. Patrick's'i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor.
St. Patrick's, daha önce Başakşehir ile 2 kez karşı karşıya gelirken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Tammy Abraham ilk maçta 3 gol atmıştı (İHA)
KARTAL'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belirlendi. Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda Lausanne ile eşleşecek.
Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Deplasmanda da 2-0 kazandı.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
Demir Ege Tıknaz (İHA)
3 KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.
Rafa Silva (İHA)
ŞAŞALI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.
Jonas Svensson ve Tammy Abraham (AA)
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-01 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-17'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.
Beşiktaş adını play-off turuna yazdırmak istiyor (İHA)
EN ÇOK GOL ATAN OKTAY DERELİOĞLU
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.
Beşiktaş formasıyla 1993-99 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 4, Rafa Silva ve Joao Mario 3'er, Milot Rashica ve Salih Uçan 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal da birer gol sevinci yaşadı.
Tammy Abraham (AA)
AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ
Kulüp tarihinde Avrupa'da 255 müsabakada 96 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı. 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda İSE 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Avrupa'da 344 gol kaydederken kalesinde 391 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle: