1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu

MARDİN'DE FECİ TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Mardin'in Ömerli ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan çevredekiler uzun süre olay yerinden ayrılamadı.

KONTROLÜ KAYBEDEN ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Ömerli-Midyat kara yolunda seyir halindeki 01 AFS 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ali Furkan Bozkurt (25) olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarıyla ilgili yetkililer açıklama yaptı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı. Sürücünün kaza anındaki durumu, araçtaki yolcu sayısı ve diğer etkenler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.