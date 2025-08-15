Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de fenomen yarışmacı Metehan Meşe damga vurdu. "Biyoloji derslerinde öğretilen "besin zinciri"ni oluşturan canlı grupları arasında hangisi yoktur?" sorusunda kullandığı telefon jokerine güvenen yarışmacı verdiği yanlış cevapla Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte yarışmacının karşısına çıkan soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar...
