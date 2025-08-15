PODCAST CANLI YAYIN

Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de fenomen yarışmacı Metehan Meşe damga vurdu. "Biyoloji derslerinde öğretilen "besin zinciri"ni oluşturan canlı grupları arasında hangisi yoktur?" sorusunda kullandığı telefon jokerine güvenen yarışmacı verdiği yanlış cevapla Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte yarışmacının karşısına çıkan soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar...

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Son bölümde, sosyal medyada fenomen olan yarışmacı Metehan Meşe performansıyla geceye damga vurdu.

Metehan Meşe 28 yaşında, Bursa'da doğmuş ve Bursa'da yaşıyor. Lise mezunu olan Metehan Bey, sosyal medyada içerik üretiyor.

Fenomen yarışmacının karşısına, "Biyoloji derslerinde öğretilen "besin zinciri"ni oluşturan canlı grupları arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Sorunun şıklarında ise

A: Üreticiler
B: Tüketiciler
C: Ayrıştırıcılar
D: Perakendeciler

seçenekleri yer aldı ve yarışmacı kullandığı telefon jokeri sonrası yanlış şık olan B: Tüketiciler cevabını verdi.

Sorunun doğru cevabı D: Perakendeciler olacaktı.

Telefon jokeriyle yanılan yarışmacı 5 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

İşte Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

