ÖZGÜR ÖZEL'E "JANTSA" CEVABI: YALAN VE İFTİRA, AYDIN'IN VERGİ REKORTMENİ Özgür Özel tarafından dile getirilen "JANTSA" iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu: Yavuz Donat : Özlem Hanım... Ailenizin bir şirketi var... Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş ... Para akışı... Ödeme güçlüğü... Acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş ... Nedir bu işin aslı? Çerçioğlu: "Hepsi yalan, hepsi iftira. Jantsa... Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler.... Tehditle rant elde etmenin peşindeler.

6 MİLYARLIK RANT KAVGASI... BÜLENT TEZCAN, ÖMER GÜNEL... SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de Aydın 'daki 6 milyarlık rant kavgasını bugünkü köşesine taşıdı. "Haysiyet cellatlığı" bedava yapılmıyor" diyen Övür şu detayları aktardı: CHP'den ayrılıp AK Parti 'ye geçen çok sayıda siyasetçi ve belediye başkanı oldu. Hatta son dönemlerde Mehmet Ali Çelebi gibi çok tartışılan da oldu. Ama hiçbiri önceki gün AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'nun geçişi kadar sarsıcı ve acıtıcı olmadı. Düne kadar el üstünde tuttukları hatta CHP yandaşı bir sitede daha 2009 yılında, "Aynı AK Partili gibi çalışıyor" denilerek övülen Çerçioğlu sadece "hain" ilan edilmedi, aynı zamanda iş yapmayan bir "beceriksiz" olarak nitelendi. Aslında bu öfkenin arkasında sadece siyasi bir kaygı yok, çok daha derin bir utanç var. Son dönemde ayyuka çıkan "yolsuzluk" utancı... Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere CHP'lilerin çok öfkelenmelerinin, ölçüsüz saldırmalarının arka planında saklanan böyle bir utanç ve gerçek var.

Önceki gün Başkan Erdoğan tam da bunu işaret ederek şöyle diyordu: "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi evlerindeki pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar." Şimdi gelin o pis kokuların geldiği Aydın 'ın Kuşadası'na gidelim... Kuşadası, Ege'nin en çok yağmalanan ve imar rant kavgasının çok yaşandığı bir tatil beldesi. Gerçi artık tatil beldesi de denemez; çünkü Kuşadası devasa yüksek binaların kuşattığı ucube bir şehir görünümünde. İmar rantı da o oranda yüksek... Bu yolda 90'larda bir belediye başkanı bile öldürüldü.

Bülent Tezcan, Özgür Özel ve Ömer Günel



Bugün de tablo pek değişmiş değil. Kuşadası yine büyük rantların, yolsuzlukların döndüğü bir şehir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılmasında da bu tür bir imar rantından söz ediliyor. Bu olay geçen yılın başlarında Kuşadası'nda yaşandı. Arka planında da bölgenin etkili iki siyasi ismi Bülent Tezcan ve Ömer Günel olduğu iddia ediliyor ve CHP kulislerinde konuşuluyor.



Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye meclis tutanaklarına geçen olay Kuşadası'nın Türkmen, Cumhuriyet ve Ege mahallelerinde yapılmak istenen imar uygulamasıyla ilgili. Uygulama yapılmak istenen alan 410 hektarlık, yani 575 adet futbol sahası büyüklüğünde.

Bu alanla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Kuşadası Belediye Meclisi'nin 4 Mart 2024 tarihli ve 104 sayılı kararı ile kabul edilmiş.

Doğal olarak bu kararın Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Ancak büyükşehir meclisi, 13 Haziran 2024 tarihli ve 173 sayılı kararıyla; plan teklifinin yürürlükteki nâzım imar planı kararlarına uygun şekilde düzenlenmediği ve alınan bazı kurum görüşlerinin ise plana doğru aktarılmadığı gerekçeleriyle uygun görmemiş ve reddetmiş.



Klasik deyimle işte ne olduysa ondan sonra oldu. CHP Aydın'da, arka planında rant olan müthiş bir siyasi kavga başladı. Kulislerde genel merkezden gelen baskıların arttığı, siyasi tacizlere varan saldırıların yapıldığı konuşulur oldu.



Kavga büyüdükçe büyüdü. Çünkü rant büyüktü. Ne istendiğini ve nasıl büyük bir rant olduğunu işin içindeki bir meclis üyesi şöyle özetledi:

"Yaklaşık 410 hektarlık alanda plan değişikliğiyle, kat ve emsal artışı, sağlık ve park alanlarının ticaret ve konut alanlarına dönmesi istendi. Böylece yaklaşık 60 bin metrekare fazladan inşaat alanı yapılacaktı. Meclis bunu reddetti."