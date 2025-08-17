CHP'den istifa ederek AK Parti rozeti takan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa kararının ardında genel merkez ve teşkilatın rant talepleri olduğu ortaya çıktı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'dan imarla ilgili "rantsal talepleri" yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu soluğu CHP Genel Merkezi'nde aldı. Özgür Özel'e durumu anlattı. Daha sonra şahsında iftira kampanyası başlatıldığını belirten Özlem Çerçioğlu, "CHP'deki rant mafyası beni ve ailemi hedef aldı" dedi.
Bu bağlamda Çerçioğlu, SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a Kuşadası'daki rant kavgasının detaylarını anlattı.
CHP'DEKİ İMAR MAFYASININ FOYASINI ÇIKARDI: EN AZ 6 MİLYARLIK RANT VAR
Parti değiştirmesinin arka planını "İmar mafyası... İmar rantı... Söylemezsem içimde kalır" sözleriyle açıklayan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel'e gittim... İki arkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173 sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım.
İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim.
ÖZGÜR ÖZEL'İ BELGELERLE PATLATTI
Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş" iddialarını net bir dille yalanlayan Çerçioğlu, "Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale. Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun" ifadelerini kullandı.
Çerçioğlu Yavuz Donat'ın sorusu üzerine Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararının yer aldığı belgeyi paylaştı.