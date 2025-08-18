İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
İBB soruşturmasında gündeme bomba gibi düşen kiralık katil planında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasına göre gözaltına alınan avukat Cem Duman’a "Aziz İhsan Aktaş'ı öldür" talimatını Kandıra Cezaevi’nden getiren avukatın kim olduğu araştırılıyor. Fatih Keleş’in 13 Nisan 2025 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 55 avukatla tam 241 kez görüştüğü belirlendi.
Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesi soruşturmasında belediyeler üzerinden yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre olmaya devam ederken, operasyonların başlangıcında itiraflarıyla örgüt için oldukça kritik olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş ifşaatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Aziz İhsan Aktaş (Takvim Foto Arşiv)
30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapılan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu çetesi tarafından ortadan kaldırılması için plan yapıldığı gündeme bomba gibi düştü.
Suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)
SIR AVUKAT ARANIYOR
"Kiralık katil planı" Türkiye gündemine bomba gibi düşerken soruşturma dosyasına giren yeni detaylara da ulaşıldı.
İBB soruşturmasında tutuklu Fatih Keleş (Takvim Foto Arşiv)
Sabah'ta yer alan habere göre, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman (Takvim Foto Arşiv)
Savcılığın soruşturma kapsamında Avukat Cem Duman'a talimatı götüren Keleş'in görüştüğü sır avukatı tespit etmek için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi. Fatih Keleş'in tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde, 13 Nisan 2025 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 55 avukatla tam 241 kez görüştüğü belirlendi.
Keleş ile görüşen bu avukatların mercek altına alındığı, gözaltına alınan Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman'a Keleş'in talimatını kimin götürdüğünün tespit edilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.
İBB soruşturması kapsamında avukat Cem Duman ile birlikte gözaltına alınan avukat Semra Ilık (Takvim Foto Arşiv)
KADIN AVUKAT İSTİHBARATÇI GİBİ KULLANILMIŞ
Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda Avukat Cem Duman, Bodrum'da lüks bir otelde gözaltına alınırken İstanbul Ataşehir Palladium'daki lüks ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.
Cem Duman'ın Ankara'da suç örgütü soruşturmasında örgüt liderliğinden ceza alan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı olduğu, lüks yaşamının kaynağının da örgütün parası olduğu öne sürüldü.
Operasyonda gözaltına alınan diğer avukat Semra Ilık'ın ise Ankara'da avukatlık yaptığı, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi R.A'nın eski sevgilisi olduğu, Selahattin Yılmaz liderliğindeki şebekenin kadın avukatı istihbarat elemanı gibi kullandığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman'ın evinden çıkanlar (Takvim Foto Arşiv)
3 RUHSATSIZ SİLAH SATIN ALININCA DÜĞMEYE BASILDI
İstihbarat birimlerinin Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast yapılacağı bilgisine ulaşmasının ardından teknik ve fiziki takip devam ederken Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütünün 3 ruhsatlı tabancaya sahip olmalarına rağmen 3 ruhsatsız tabanca daha satın aldıkları, soruşturma birimlerinin suç örgütünün eyleme geçeceğini düşünerek operasyon için hemen düğmeye bastıkları belirtildi.
Takvim Foto Arşiv
SERİ ATIŞ APARATI, ÇELİK YELEK!
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirilmişti.
İstihbarat birimlerinin radarına takılan süreç sonrasında Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimalini değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırılmış, koruma verilen Aktaş'ın adresi de değiştirilmişti.