İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?

İBB soruşturmasında tutuklu Fatih Keleş (Takvim Foto Arşiv) Sabah'ta yer alan habere göre, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.

Gözaltına alınan avukat Cem Duman (Takvim Foto Arşiv) Savcılığın soruşturma kapsamında Avukat Cem Duman'a talimatı götüren Keleş'in görüştüğü sır avukatı tespit etmek için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi. Fatih Keleş'in tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde, 13 Nisan 2025 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 55 avukatla tam 241 kez görüştüğü belirlendi. Keleş ile görüşen bu avukatların mercek altına alındığı, gözaltına alınan Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman'a Keleş'in talimatını kimin götürdüğünün tespit edilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

İBB soruşturması kapsamında avukat Cem Duman ile birlikte gözaltına alınan avukat Semra Ilık (Takvim Foto Arşiv) KADIN AVUKAT İSTİHBARATÇI GİBİ KULLANILMIŞ



Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda Avukat Cem Duman, Bodrum'da lüks bir otelde gözaltına alınırken İstanbul Ataşehir Palladium'daki lüks ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi. Cem Duman'ın Ankara'da suç örgütü soruşturmasında örgüt liderliğinden ceza alan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı olduğu, lüks yaşamının kaynağının da örgütün parası olduğu öne sürüldü. Operasyonda gözaltına alınan diğer avukat Semra Ilık'ın ise Ankara'da avukatlık yaptığı, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi R.A'nın eski sevgilisi olduğu, Selahattin Yılmaz liderliğindeki şebekenin kadın avukatı istihbarat elemanı gibi kullandığı öne sürüldü.