Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden

Mourinho şunları söyledi;

"Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık.

Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."