Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden

Şampiyonluk özlemini dindirebilmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendirdi. Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo gibi fizik gücü yerinde ola oyuncuları renklerine bağlayan Kanarya'da eksik bölgeler için görüşmeler devam ediyordu. Süper Lig'deki Göztepe beraberliği, sürecin hızlanmasını sağladı.
YİNE YENEMEDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri geçen sezon 2-2 berabere kaldığı rakibine bu kez de gol atamayınca sahadan bir puanla ayrılmakla yetindi.
CİMBOM'UN 5 PUAN GERİSİNDE
Geçen sezon yakaladığı serilerle adından söz ettiren ve açılış maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe bu kez puan kaybını erken bir sürede yaşadı. Ayrıca maç eksiğiyle de olsa Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. Oynanan oyun da umut vermedi.