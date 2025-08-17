PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden

Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 2. haftada ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak iki puan kaybı yaşadı. Mücadelenin ardından yönetim, transfer konusunda düğmeye bastı. Listede dört yıldız var. İşte detaylar...

Şampiyonluk özlemini dindirebilmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendirdi. Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo gibi fizik gücü yerinde ola oyuncuları renklerine bağlayan Kanarya'da eksik bölgeler için görüşmeler devam ediyordu. Süper Lig'deki Göztepe beraberliği, sürecin hızlanmasını sağladı.

YİNE YENEMEDİ

CİMBOM'UN 5 PUAN GERİSİNDE

Geçen sezon yakaladığı serilerle adından söz ettiren ve açılış maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe bu kez puan kaybını erken bir sürede yaşadı. Ayrıca maç eksiğiyle de olsa Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. Oynanan oyun da umut vermedi.

OOSTERWOLDE KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmada Fenerbahçe için en önemli anlardan biri 85. dakikada yaşandı. Jayden Oosterwolde, rakibini düşürdükten sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hollandalı stoper cezalı duruma düştü.

TALISCA FIRSATI KAÇIRDI

Feyenoord karşısında attığı golle sakatlıktan dönen Anderson Talisca bu kez isabetli atamadığı penaltıyla takımının sahadan galibiyetle ayrılmasına engel oldu. Sambacı 10 numara, penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Teknik Direktör Jose Mourinho, Göztepe beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, ikinci bölgede zorlandıklarını ve ön alanda da son pasları yapamadıklarını ifade etti.

Mourinho şunları söyledi;

"Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık.

Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."

GÖZLER BENFICA'DA

Göztepe beraberliğini unutarak bir an önce Şampiyonlar Ligi play-offlarına odaklanmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Benfica eşleşmesi. İlk maçı evinde oynayacak olan sarı lacivertli ekipte tek parola galibiyet.

KARAR VERİLDİ!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili transfer gelişmeleri netlik kazandı.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinden talipleri bulunan 31 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, Sambacı futbolcuya talip olan Brezilya ekibine kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

TRANSFER BAŞLAMADAN BİTTİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebi sonrası transfer görüşmeleri başlamadan sona erdi. Böylece Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimali şimdilik rafa kalkmış oldu.

Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken, sarı-lacivertli camiada oyuncunun geleceği yakından takip ediliyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Mücadele edeceği her alanda sonuna kadar gitmek ve kupalar kazanmak isteyen Fenerbahçe için transfer sürecine nasıl bir nokta konulacağı merak konusu. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden takviye bekliyor. Taraftar da alınacak oyuncuları büyük bir heyecanla görmek istiyor.

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için kadrosundan bazı oyuncuları da göndermesi gerekiyor. Açılacak kontenjanla birlikte takviyeler gerçekleştirilebilir.

LIVAKOVIC'E TALİP BEKLENİYOR

Uzun süredir takımdan gönderileceği konuşulan Dominik Livakovic için istenen teklif bir türlü gelmedi. Yönetim de zarar etmeden göndermek istediği Hırvat kaleci konusunda bekleyişe geçti. Eğer talip çıkarsa kolaylık sağlanacak.

BECAO'NUN MAAŞI ZORLUYOR

Udinese'den transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Becao için de yine talipler bekleniyor. Ancak Brezilyalı defansın yüksek kontratı, takımların gözünü korkutuyor.

CARLOS'A LILLE TALİP

Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos için Fransız temsilcisi Lille devreye girdi. Berke Özer'i kadrosuna katan Ligue 1 ekibi, sambacı stoperi de renklerine bağlamak amacında.

DJIKU DA TOPUN AĞZINDA

Milan Skriniar'ın transferi sonrasında formayı adeta unutan Alexander Djiku da ayrılmanın eşiğinde. Ganalı savunmacının sezon sonu bitecek kontratı nedeniyle çıkacak taliplerinden yüksek bonservis istenmeyecek.

İLK HEDEF KEREM

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ilk isim Kerem Aktürkoğlu. Benfica'nın play-off turunda oynamaması adına oyuna aldığı milli futbolcu konusunda stratejisini değiştirerek teklifi düşüren yönetimin Portekiz devini ikna etmesi bekleniyor.

ÖZEL UÇAKLA GİDİLDİ

Kısa süre önce özel uçakla Lizbon'a uçan Fenerbahçe kurmayları, kısa süre içerisinde sürece olumlu bir şekilde nokta koyarak hem kadroyu güçlendirmek hem de sol kanat arayışlarını sona erdirmek amacında.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAYABİLİR

Sarı lacivertli ekibin renklerine katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için Estrela mücadelesi sonrasında konuşan Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçında oynatabilirim" dedi.

2 ORTA SAHA GÜNDEMDE

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'ya rotasyonu bol bir kadro kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, bu kapsamda 2 orta saha ve Kerem'in Aktürkoğlu'nun dışında bir kanat oyuncusuna daha yöneldi.

PALACIOS İÇİN YÜKSEKTEN UÇTULAR

Merkez orta saha transferinde birçok ismi listesine dahil eden Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Bayer Leverkusen'den Exequiel Palacios gelmişti.

FENERBAHÇE MASADA

Sarı lacivertlilerin Futbol Direktörü Devin Özek, geçen sezon görev yaptığı Alman ekibiyle olan ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeye çalışıyordu. Özek'in, Leverkusen'e bonservis bedeli olarak 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenilmişti. Almanların bu rakamı az bulduğu ve en az 25 milyon euro talep ettikleri öne sürüldü. Ancak yönetimin masadan kalkmadığı ve sonuna kadar gitmek istediği belirtildi.

NENE İÇİN SIKI PAZARLIK

RB Salzburg'da forma giyen Dorgeles Nene, Kanarya'nın hücum için düşündüğü oyuncular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için kulübü RB Leipzig ile 15+5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

OYUNCU TARAFI TAMAM

Bu süreçte Nene'nin menajeriyle de masaya oturan sarı lacivertlilerin, oyuncu ile her konuda el sıkıştığı bilgisine ulaşılmıştı. Sol kanat pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabilen Nene için Avusturya temsilcisiyle sıkı pazarlıkların devam ettiği konuşuluyor.

BISSOUMA İÇİN ROMA İLE SAVAŞ

Sarı-Lacivertliler'in yakın zamanda talip olduğu iki oyuncu için İtalyan ekibi Roma devreye girdi. Kanarya, orta saha transferinde Tottenham'dan Yves Bissouma ve sağ kanat pozisyonu için de Aston Villa'dan Leon Bailey'i listesine almıştı. Roma, Villa'dan ayrılacak Bailey için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Bissouma konusunda da Tottehham'a 20 milyon euro bonservis teklif etti.

