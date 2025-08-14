Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”

Müşteri memnuniyetini merkeze alan çalışmaları ve yatırımlarıyla, mobil alandaki güçlü büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir tarihi rekor seviyesine ulaşırken, mobil abone sayısını 28,5 milyona yükseltti.

'Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet' mottosuyla 81 ilin her köşesinde gerçekleştirdiği fiber altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, 2025 ikinci çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 496 bin km'ye, fiber hane kapsamasını 33,5 milyona yükseltti.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin ve bölgenin dijital dönüşüm yolculuğunda geleceği şekillendirecek faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İkinci çeyrek performansımızdan oldukça memnunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber dönüşümü için attığımız önemli adım bu alandaki yetkinliğimizi ve başarılı uygulamalarımızı bir kez daha ortaya koydu. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak. Güçlü ikinci çeyrek performansımızla yıl sonu öngörülerimizi yukarı yönlü güncelledik. Sektörümüz için heyecan verici bir sürecin eşiğinde olduğumuz dönemde 5G ihalesine ve sonrasındaki yayılım sürecine hazırız" diye konuştu.

Türk Telekom (Takvim.com.tr)



Türk Telekom, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2025'in ikinci çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 13,2 artışla 50,4 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom'un, yılın ilk yarısındaki konsolide gelirleri ise 98,8 milyar TL'ye ulaştı. Türk Telekom'un 2025 ikinci çeyreğinde FAVÖK'ü 21,3 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 oldu. 2025'in ikinci çeyreğinde net kârı 4,9 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un, yılın ilk yarısındaki net kârı yıllık bazda yüzde 28,7'lik artışla 10,3 milyar TL oldu. 2025 ikinci çeyrekte yatırım harcamalarına hız vererek 13,3 milyar TL'lik yatırım gerçekleştiren Türk Telekom'un, yılın ilk yarısındaki yatırım harcamaları 21,8 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'nin ilk entegre operatörü olan Türk Telekom'un 2025 ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 54,2 milyona ulaştı. 81 ilin her köşesinde yüksek hızda internet erişimi sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Telekom'un 2025 ikinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 496 bin km'ye yükselirken, fiber hane kapsaması 33,5 milyon haneye ulaştı.

2025 yılı ikinci çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İş kollarımızın ikinci çeyrek performansından oldukça memnunuz. Bu performans 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025'in ilk yarısında toplam abone sayımız 54,2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkı yine kayda değer bir performans gösteren mobil segment sağladı. Mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladık ve mobil abone sayımızı 28,5 milyona yükselttik. Sabit internet tarafında ise toplam abone sayımız 15,5 milyona yükselirken, 496 bin km uzunluğa ulaşan fiber ağımız, 33,5 milyon haneyi kapsıyor. 2025'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde 44,5 milyar TL olan konsolide gelirlerimizi 50,4 milyar TL'ye yükselttik. FAVÖK bu çeyrekte %23 artarak 21,3 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marj %42,2 oldu. Net kârımız ise yıllık bazda %14,2 artışla 4,9 milyar TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

Mobil faturalı abone kazanımında yeni bir rekor

Mobildeki güçlü büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Önal, "Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve yatırımlarımızla mobil iş kolundaki yükselişimiz sürüyor. Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve kazandığımız birikimlerimiz ile mobil alandaki varlığımızı ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma yolunda önemli bir adım

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle bölge coğrafyanın dijitalleşmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağımızı fiber altyapı girişimimizi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanan ikili protokol kapsamında, ülkedeki fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde fiber altyapı kurmanın yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve en üst seviyede kullanıcı deneyimi sunan perakende genişbant hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz. Bugün Kuzey Kıbrıs'a Türkiye üzerinden iki denizaltı fiber hattı ile uluslararası internet erişimi sağlayan tek operatör konumundayız. Yeni projemiz, bu rolümüzü daha da ileriye taşıyor. Bu girişim, yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet hizmet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız. Her iki alandaki yetkinliğimizi bir kez daha ortaya koyacak olan bu adımın yakın coğrafyalarda oluşabilecek yeni fırsatlara da zemin hazırlayabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmtiyaz sözleşmesini yenilemeye çok yakınız"

Önal, "Yılın ikinci çeyreğinde 13,3 milyar TL yatırım gerçekleştirerek 2025'in ilk yarısını 21,8 milyar TL'lik yatırımla tamamladık. Ülkemizin dijitalleşmesi için 2005'ten bu yana yaptığımız yatırım toplamı 22 milyar ABD Doları'na ulaştı. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme, Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bununla birlikte kuşkusuz, sektörümüz ve Türk Telekom için yepyeni ve heyecan verici bir dönemin eşiğindeyiz. Uzun yıllardır yatırım stratejimizi şekillendiren ve Ar-Ge çalışmalarımızın odağında yer alan 5G dönemine giriyoruz. Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54'ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ile yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız. Önümüzdeki fırsatların çeşitliliği bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Finansal disiplin ve sürdürülebilir büyümeden ödün vermeden paydaşlarımızın beklentilerini mümkün olan en yüksek standartlarda karşılamaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.



