PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Dışişleri'nden İsrail'e kınama (Sosyal Medya)Dışişleri'nden İsrail'e kınama (Sosyal Medya)

Yapılan açıklamada, "İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 | MAÇ SONUCU
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Türk Telekom
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde