İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen son rüşvet operasyonda aralarında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eşi ve oğlunun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen son yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İHALE VURGUNUNA OPERASYON
Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan Beylikdüzü'nden beri İmamoğlu ile çalışan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğluTaner Çetin ve Ekrem İmamoğlu

MERKEZİNDE TANER ÇETİN VAR
Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildi.

13 GÖZALTI 1 FİRAR
Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı

Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

12 Ağustos'ta gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

PARA TRAFİĞİ KAMERADA
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde para alışverişi yapılmasının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan şüphelilerinden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can ile İBB personeli bir kadının, Demir'in ofisine gittiği ve ondan desteyle para aldığı görülüyor.

Taner ÇetinTaner Çetin

Ayrıca görüntüde, Taner Çetin'in de söz konusu ofise giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anlar yer alıyor.

TAKVİM.COM.TR ÇETİN'İ YAZMIŞTI
Öte yandan Takvim.com.tr rüşvetten tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri birlikte çalışan yine tutuklu İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karıştığı skandalları yazmıştı. İhale vurgunundan "villa"yla para aklamaya kadar Çetin'in şaibeli işleri deşifre edilmişti.

İşte o haberlerimizden öne çıkanlar:

Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktıHayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı

Taner Çetinin İBBdeki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladıTaner Çetinin İBBdeki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı

İBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunuİBBye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu

CHPli İBBye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetinin hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktıCHPli İBBye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetinin hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı

CHPli İBBdeki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktıCHPli İBBdeki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı

