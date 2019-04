Sigara tiryakilerini üzen haber bugün geldi. Sigarada paket başına beklenen 2 liralık fiyat artışı geldi. Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 nisan tarihi itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. Peki zam gelmeyen sigaralar hangileri? Philip Morris sigara markaları ve Tekel zamlı Philip Morris sigara fiyatları en son haberleri. Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir.

Tekel zamlı Philip Morris sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına bu sabahtan itibaren uygulanan zam dikkat çekti. Sigaranın paket fiyatlarına uygulanan yeni zamlar sonrası hangi sigara, ne kadar oldu. Yapılan zamdan sonra sigaralarda paket başına 2 liralık zam uygulandı. Bugünden itibaren sigaralara yapılan zamlar uygulanacak. Sigara içen vatandaşların merak ettiği sigara zamlarıyla ilgili yapılan açıklama haberimizde.

Marlboro, Lark, Muratti, LM, Parlement sigara fiyatları şu şekilde oldu:

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

Philip Morris sigara markaları

Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir.

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Sigara zammının ardından Parliament en yüksek fiyata satılan tütün ürünü oldu. Parliament'in fiyatı 15,50 TL oldu. Bir diğer pahalı sigara ise 15 TL'ye satılan Marlboro oldu. Bu ikiliyi 13 TL etiket fiyatı ile Muratti takip etti. Diğer zamlanan sigaralar ise, Lark ve L&M çeşitleri oldu. Bazı sigaralar ise zamdan etkilenmedi. Zam gelmeyen sigaralar ise şöyle;

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da.

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEMLER NELER?

Öncelikle sigarayı bırakmak için bir tarih ve bir yol belirlemk gerekmektedir. Son yıllarda sigarayı bırakma konusunda hem toplumsal hem de idari bir çaba görülmekte ve sağlık kuruluşları bu konuda aktif destek sağlamaktadırlar.

1. Anti nikotin hapları: Anti-nikotin hapları, sigarayı bırakma süreciniz için çok yardımcı tedavilerden birisidir. Hap, içerisinde bulunan özel bir madde (bupropion) ile beynin bağımlılık merkezine nüfuz ederek sigaraya ihtiyaç duyma veya isteme uyarılarını engeller. Genellikle ilk üç gün birer tablet ve ardından da ihtiyaca göre arttırarak kullanılır. Başarı oranı ise yüzden 30 civarındadır. 2. Akupunktur yöntemi: Aküpunktür, yüzyıllardır özellikle Asya'da kullanılan başarılı bir tedavi yöntemidir. Tedavi, hastalığın ya da problemin bağlı olduğu merkez noktalarına iğne batırarak, özel yöntemlerle sağlanır. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için yapılan aküpunktür da ise kulağa bağlı olan 3 farklı noktaya yapılan iğne ile sigaraya duyulan isteğin azalması sağlanır. Aküpunktür başarı oranı yüzde elli civarındadır. 3. Nikotin bandı tedavisi: Nikotin bandı tedavisi, çoğu kişinin kullandığı ve sigarayı bırakmada oldukça etkili olan en çok bilinen yöntemdir. Nikotin bantları cilde yapıştırılarak kullanılır ve nikotin ciltten emilir. Bu yöntemi kullanırken alınacak olan nikotin miktarı, kişinin sigarayı tüketme miktarına göre değişir. Örneğin günde 15 adet sigaradan fazla tüketen bir birey için haftada 21 mg ya da günde 10 adet sigara tüketenlere ise 7 – 14 mg içeren nikotin bantları önerilir. Not: Deri veya sedef hastalığına sahip kişiler için nikotin bandı tedavisi uzmanlarca tavsiye edilmemektedir. 4. Nikotin sakızları: Günde 25 adetten fazla sigara tüketen kişiler için 4 mg, daha az tüketenler için ise 2 mg nikotin içeren sakızlar önerilmektedir. Sakızı 5 ya da 10 kez yavaş bir şekilde çiğnedikten sonra ağız dinlendirilmelidir ve bir sakız 20 dakikadan daha fazla çiğnenmemelidir. Nikotin sakızları, 8 veya 12 haftalık bir kullanım periyodu sonrasında etkisini göstermektedir. Nikotin sakızının başarı oranı ise yüzde 8 ila yüzde 16 arasındadır.

YEŞİLAY'IN ÇALIŞMALARI NELER?

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir.

Yol açtığı sağlık sorunları

Kalp ve damar hastalıkları

Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH

Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç

Midede gastrit, ülser ve mide kanseri

Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri

Ağız kokusu ve dişlerde sararma

Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.

Sigarayı bıraktıktan sonra ...

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar.

6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar.

2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir.

5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır.

10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer.

Biliyor musunuz?

Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir.

Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor.

Bırakmak mümkün!

Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir.

İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.