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  • 03.04.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:49

TIR'da 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da, TIR'da arama yapan polis, 29 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

TIR'da 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları yol kontrollünden şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda, TIR'ın dorsesinde 29 bin paket gümrük kaçagı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi mahmekece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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