İşte seçim

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası ilk mahalli idareler genel seçimleri gerçekleştirildi. İş dünyası ve ekonomi yönetimi, oyunu kullanmak için çoğunlukla sabah saatlerini tercih etti, "sonuçlar hepimize hayırlı olsun" mesajı verdi. Artık gündemin ekonomi olmasını isteyen iş insanları, gözlerini yapısal reformlara ve buna ilişkin önümüzdeki hafta açıklanması beklenen yol haritasına çevirdi.





Cem Boyner eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile birlikte yerel seçimler kapsamında oyunu İstanbul Beykoz'da kullandı. Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1284 numaralı sandıkta oyunu veren Cem Boyner, "Çok güzel bir seçim olsun, huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi. Eşi Ümit Nazlı Boyner de tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

Rahmi Koç, oyunu İstanbul Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı. 2233 numaralı sandıkta oyunu kullanan Koç, sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.





2016'da vefat eden Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, oyunu Beykoz'da kullandı. Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.





İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı.





Hacı Sabancı, sabah erken saatlerinde Kandilli İlkokulu'nda 2234 numaralı sandıkta oy verdi.





Leyla Alaton, oy kullanırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.





Karamancı Holding kurucusu ve onursal başkanı 90 yaşındaki işadamı Demir Karamancı, Kandilli İlkokulu'nda 2233 numaralı sandıkta oyunu verdi.





Murat Özyeğin, İstanbul Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı.





Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eşi Hayat Cengiz ile birlikte oyunu kullandı. İstanbul Etiler'deki Ali Yalkın Ortaokulu'nda 1023 nolu sandıkta oyunu kullanan Cengiz, Galatasaray taraftarlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.