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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gideceğini bildirildi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Arnavutluk’a gidecek!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterleri de katılacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."

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