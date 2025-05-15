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"Bahçeli entübe edildi" diyerek yanıltıcı bilgi yaymıştı! Can Ataklı hakkında iddianame hazır: 4,5 yıla kadar hapis istemi!

Sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında "entübe edildi" paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:35 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:35
Bahçeli entübe edildi diyerek yanıltıcı bilgi yaymıştı! Can Ataklı hakkında iddianame hazır: 4,5 yıla kadar hapis istemi!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında, "nitelikli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataklı'nın 23 Mart'ta "Bahçeli entübe edildi" başlığıyla paylaşımda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Can Ataklı. (Takvim.com.tr arşiv)Can Ataklı. (Takvim.com.tr arşiv)

İddianamede, şüpheli Ataklı'nın birçok kişi tarafından ulaşılabilen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın içeriğinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında resmi bir açıklama olmadığı halde kesin bir dil kullanarak "entübe edildi" şeklinde yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Kamuoyunun gündeminde bulunan ve yakından takip edilen MHP lideri hakkında yapılan paylaşımın, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu aktarılan iddianamede, Ataklı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği bildirildi.

İddianamede, söz konusu paylaşımın sosyal medya, internet sitesi üzerinden yayınlanması nedeniyle suçun nitelikli halinin gerçekleştiğine işaret edildi.

Bu nedenlerle Ataklı'nın 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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