Zelenskiy İstanbul'a heyet yollayacak! "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygımızdan ötürü" diyerek açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)

Zelenskiy, heyetindeki temsilcilerin karar verebilecek yetkililer olduğuna dikkatini çekerek, "Burada bulunan hepimizin, savaşın sonunu getirecek adımlar konusunda anlaşmak için kurumsal olarak bir yetkisi var." dedi.

Rusya'nın, Türkiye'ye gönderdiği heyete göre savaşı bitirmek konusunda niyetli olmadığını gösterdiğini savunan Zelenskiy, "Ateşkes olmazsa, ciddi kararlar alınmazsa, ikili görüşmeler olmazsa, o zaman savaşın daha hızlı sona ermesi için teşvik olacak uygun (Rusya'ya yönelik) yaptırımlar istiyoruz." diye konuştu.

"KIRIM UKRAYNA'DIR"

Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, bu konuyu müzakerelerde tartışmayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilen toprakları tanımıyoruz, yarımadayı (Kırım) Rusya olarak tanımıyoruz. Bütün görüşmelerde şunu vurguluyorum. Bu benim sarsılmaz tutumumdur. Geçici olarak işgal edilen tüm topraklarımızı hukuki olarak Rus toprağı olarak tanımıyoruz. Kırım Ukrayna'nın parçasıdır, Kırım Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkelerini savunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendini savunmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere değinen Zelenskiy, Rusların amaçlarına ulaşmak için her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Biz de bu amaçları engellemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.