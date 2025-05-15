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Zelenskiy İstanbul'a heyet yollayacak! "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygımızdan ötürü" diyerek açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da yapılacak görüşmelere heyeti göndermeye karar verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 20:11 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 20:11
Zelenskiy İstanbul’a heyet yollayacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygımızdan ötürü diyerek açıkladı

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Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gelerek basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)

İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye üst düzeyde bir heyet göndermediğini kaydetti.

Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesini gördükten sonra maalesef gerçek müzakereler konusunda çok ciddi olmadıklarını görüyoruz." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki heyeti İstanbul'a göndereceğini açıklayan Zelenskiy, "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, bu kararı ayrıca ateşkesin sağlanması ve savaşı sona erdirmek için verdiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, Ukrayna heyetinin 15-16 Mayıs'ta Türkiye ve ABD heyetleri ile bir araya gelmesini konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "ABD'li, Türk ve Ukraynalı gruplarla toplantı yapacağız." şeklinde konuştu. Zelenskiy, öncelikle koşulsuz ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün tarafların, müzakerelere hazır olduğunu göstermesi gerektiğine inanıyorum. İlk adımın koşulsuz ateşkes olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)

Ateşkes gibi kararların devlet liderleri seviyesinde alınması gerektiği yönündeki kararı da görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım." diye konuştu.

Zelenskiy, konuşmasında "Bugün teknik heyetler düzeyinde, liderler olmadan koşulsuz ateşkes sağlanabilirse, bunda sorun yok. Tartışmaya gerek yok, ilk adım olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki görüşmelerde, ateşkesin sağlanması için ilk adımın atılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "İlk adımı atmalıyız. Eğer başlamazsak savaş uzun yıllar sürebilir." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Türkiye'ye yanında getirdiği heyetle savaşın gerçekten sona ermesini ve savaşı bitirmek istediklerini gösterdiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. (AA)

Zelenskiy, heyetindeki temsilcilerin karar verebilecek yetkililer olduğuna dikkatini çekerek, "Burada bulunan hepimizin, savaşın sonunu getirecek adımlar konusunda anlaşmak için kurumsal olarak bir yetkisi var." dedi.

Rusya'nın, Türkiye'ye gönderdiği heyete göre savaşı bitirmek konusunda niyetli olmadığını gösterdiğini savunan Zelenskiy, "Ateşkes olmazsa, ciddi kararlar alınmazsa, ikili görüşmeler olmazsa, o zaman savaşın daha hızlı sona ermesi için teşvik olacak uygun (Rusya'ya yönelik) yaptırımlar istiyoruz." diye konuştu.

"KIRIM UKRAYNA'DIR"

Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, bu konuyu müzakerelerde tartışmayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilen toprakları tanımıyoruz, yarımadayı (Kırım) Rusya olarak tanımıyoruz. Bütün görüşmelerde şunu vurguluyorum. Bu benim sarsılmaz tutumumdur. Geçici olarak işgal edilen tüm topraklarımızı hukuki olarak Rus toprağı olarak tanımıyoruz. Kırım Ukrayna'nın parçasıdır, Kırım Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkelerini savunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendini savunmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere değinen Zelenskiy, Rusların amaçlarına ulaşmak için her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Biz de bu amaçları engellemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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