Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi. En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu. Ayrıca yaklaşık 506 ton biber, 3 bin 973 ton domates satıldı.
- Ekonomi
- 14.03.2019
- Gazete
14 bin tonluk tanzim dopingi
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...
- 20 bin öğretmen alınacak
- Taşeron işçilere Temmuz ayında zam yapılacak mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.