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Lüks gaza bastı

satışı gaza bastı. Ultra lüks F segmentte Kasım’da 131 otomobil satılırken, bu sayı geçen ay 411’e ulaştı. Lüks E segmentte ise satışlar 654’ten bin 102’ye çıktı

Lüks gaza bastı
Vergi indirimlerinin otomobil satışlarına olumlu etkisi Aralık'ta da sürdü. 'de otomobil satışları Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 31.68 artarak 46 bin 204 adetten 60 bin 843 adede yükseldi. Yaşanan canlılıktan lüks ve ultra lüks segment de nasibini aldı. satışları Aralık'ta gaza bastı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; Kasım'da ultra lüks F segmentte 131 otomobil satılırken, Aralık'ta bu sayı 411'e ulaştı. Kasım'da 654 olan lüks E segmentteki otomobil satışı ise Aralık'ta bin 102 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 2 bin 179 Audi, bin 595 BMW, bin 1 Volvo, 835 Mercedes, 45 Jaguar, 37 Porsche, 11 Maserati, 2 Bentley, 1 otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satışlarla 2018'de otomobil satışları; BMW'de 12 bin 728, Mercedes'te 14 bin 445, Audi'de 13 bin 295, Volvo'da 5 bin 943, Jaguar'da 220, Porsche'ta 565, Maserati'de 55, Aston Martin'de 16, Ferrari'de 18, Bentley'de 10 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İLGİ VOLVO XC90'
Geçen yıl lüks E segmentinde en çok satılan model 3 bin 443 ile Mercedes- Benz E oldu. İkinci sırada 3 bin 286 araç ile BMW'nin 5 Serisi yer aldı. Yine lüks segmentte en çok satan 3'üncü model bin 556 adet ile Audi A6 oldu. Ultra lüks segmentte ise ipi Volvo'nun XC90 modeli göğüsledi. Geçen yıl bu modelden 699 adet satıldı. BMW'nin X5 modeli 570 adet satışla ultra lükste ikinci sırada yer aldı.



Aralık'ta 37 adet Porsche satıldı. Markanın 2018 satışı ise 565'e ulaştı. Geçen yıl en çok satılan Porsche modeli, 341 adetle Macan oldu.

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