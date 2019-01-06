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Eczane poşeti ücretsiz olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin lerde uygulamasına ilişkin sorusu üzerine, "Eczacılar Odası'yla çalışma yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız." dedi.

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