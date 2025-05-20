İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yatırım ve kazanç vaadiyle dolandırılan çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin Türkiye genelinde aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırarak 33 milyon 366 bin 573 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.