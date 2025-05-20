Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 7 milyon 543 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı.





İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopterinin görev aldığını belirten Yerlikaya, 174 ton toz esrar yapılabilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.



Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.