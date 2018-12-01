MTV, harç ve cezalara yeni tarife

2019 yılında vergi, harç ve cezalarda yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 23.73 artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı; bazı vergi, harç ve cezaların artırılmasında kullanılacak yeniden değerleme oranını 2018 için yüzde 23.73 olarak belirledi. Buna göre; gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve Motorlu Taşıt Vergisi yüzde 23.73 artırılacak. Yıl başından itibaren pasaport defter ücreti 137 liradan 170 liraya; pasaport harcı da 6 aylıkta 137 liradan 170 liraya, 1 yıllıkta 200.8 liradan 248 liraya, 10 yıllıkta 656 liradan 811 liraya yükselecek. Ehliyette ise B sınıfının bedeli 495,7 liradan 613 liraya çıkacak.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
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