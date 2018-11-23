HDI’dan şehit ailelerine özel sigorta

HDI Sigorta, Engelsiz Yaşam Vakfı ile 'Engelliler, Gaziler, Şehit Aileleri İçin Özel Kaza ve Sağlık Sigortası' projesini hayata geçirdi. HDI Sigorta Grup Müdürü Öznur Öktem ve Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için üretilen özel kaza ve sağlık sigortasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. HDI Sigorta olarak engelli, gazi ve şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını paylaşan Öznur Öktem, "Bu proje ile birçok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Engelsiz Yaşam Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çok kıymetli. Amacımız engelli vatandaşlar, şehit aileleri ve gazilere elimizden geldiğince destek olmak" dedi. İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaplakarslan da projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bağışçıların katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Proje kapsamında engelli bireylerin sigortadan yararlanabilmesi için engellilik yüzdesi aranmayacak ve yaş sınırı 65 dahil şekilde olacak. Projeye destek olmak isteyen bağışçılar ise her engelli sigortası için 387 lira ödeyerek engelli, gazi ya da şehit ailesi olan vatandaşlara bir yıllık özel kaza ve sağlık sigortası yaptırabilecek.
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