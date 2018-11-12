Bugünkü
Takvim

Tanıtım büyük indirim küçük

Boy boy indirim afişleri asan firmalar, ucuzluğun hakkını veremedi. Etikette yüzde ’te sınırlı kalan indirimlerle firmalar, ‘Attığın taş ürküttüğün kuşa değmedi’ dedirtti ...

Tanıtım büyük indirim küçük
ile topyekun mücadele kampanyası kapsamında binlerce firma elini taşın altına koydu. Bu firmalardan biri de kökenli IKEA oldu. Kampanya kapsamında IKEA seçili ürünlerde yüzde 10 indirim yaptı. Ancak dev afişlerle duyurduğu devede kulak kalan indirimler de dikkat çekti. IKEA, yaptığı yüzde 2-3 oranındaki indirimler ile 'Attığın taş ürküttüğün kuşa değmedi' dedirtti. Şirket; mutfak dolabını 10 bin 750 liradan yaklaşık yüzde 2 indirim yaparak 10 bin 550 liraya, gardırobu da 2 bin 434 liradan yüzde 3 iskonto ile 2 bin 364 liraya satışa sundu.

YÜZDE 2 İSKONTO ŞAŞIRTTI




200 indirim



70 TL indirim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTanıtım büyük indirim küçük
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar