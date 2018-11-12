Tanıtım büyük indirim küçük

Enflasyon ile topyekun mücadele kampanyası kapsamında binlerce firma elini taşın altına koydu. Bu firmalardan biri de İsveç kökenli IKEA oldu. Kampanya kapsamında IKEA seçili ürünlerde yüzde 10 indirim yaptı. Ancak dev afişlerle duyurduğu devede kulak kalan indirimler de dikkat çekti. IKEA, yaptığı yüzde 2-3 oranındaki indirimler ile 'Attığın taş ürküttüğün kuşa değmedi' dedirtti. Şirket; mutfak dolabını 10 bin 750 liradan yaklaşık yüzde 2 indirim yaparak 10 bin 550 liraya, gardırobu da 2 bin 434 liradan yüzde 3 iskonto ile 2 bin 364 liraya satışa sundu.
YÜZDE 2 İSKONTO ŞAŞIRTTI
200 TL indirim
70 TL indirim
YÜZDE 2 İSKONTO ŞAŞIRTTI
200 TL indirim
70 TL indirim
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