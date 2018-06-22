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parçalar ’dan

sektörünün kalbi olarak nitelendirilen ; devler i üretim yapıyor. markalar Porsche ve Bentey’in parçaları bizden gidiyor

Lüks parçalar Bursa’dan
Bentley ve Porsche'un bazı parçaları, sektörünün kalbi olarak nitelendirilen 'dan gönderiliyor. Otomotiv, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren YEPSAN, markalar olan Bentley ve Porsche ile Audi, , Fiat, Volvo, Renault, Citroen, Nissan, Toyota gibi otomotiv devlerine, otomatik şanzıman parçası, koltuk oturtma demiri, sunroof çerçevesi ve airbag sistemleri gibi birçok parça üretiyor. YEPSAN Başkanı Mehmet Baş, 32 yıl önce başladıkları yolculukta durmadan büyümeye devam ettiklerini söyleyerek, ", , , , , Slovakya, Romanya ve Polonya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı. Baş, "Yıllık 22 milyon parça üretiyoruz. Bu parçaların yüzde 45'ini Almanya'dan Çin'e kadar birçok ülkedeki otomotiv ana sanayilerine sevk ediyoruz. Kalan yüzde 55'lik üretimi ise 'de üretim yapan otomobil firmalarına veriyoruz" dedi.


Bursa, lüks markalar da dahil dünya devlerine otomotiv parçası üretimi yapıyor.
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